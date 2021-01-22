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BMG renova patrocínio com o Corinthians, mas deixa espaço máster; entenda

Banco passará estampar o ombro do uniforme corintiano. Novo formato da parceria terá validade até 2026...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 16:12

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 16:12

Crédito: Divulgação/Nike/BMG
A parceria entre Corinthians e o banco BMG, que estampava a parte máster da camisa do clube, foi estendido até 2026, porém a empresa deixou o peito do uniforme corintiano e a partir de agora ocupará a omoplata (ombro).
O atual contrato se encerrara no fim de janeiro e o novo vínculo, que terá três anos de duração, contemplará tanto o futebol masculino, quanto o feminino do Timão.
- A parceria entre Corinthians e Bmg chega a uma nova etapa confirmando a maturidade desse acordo, que é muito importante e bem-vindo para as duas partes. Nessa renovação, banco e clube evoluem para fortalecer tanto a presença do Bmg no mercado quanto a competitividade do Corinthians no campo - disse o presidente corintiano Duílio Monteiro Alves.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosAlém da nova parceria, correntistas do "Corinthians BMG" terá uma série de vantagens e benefícios exclusivos, que, segundo o Superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do clube, José Colagrossi, publicou em seu Twitter, serão divulgados nas próximas semanas. Ainda de acordo com Colagrossi, o acordo comercial entre Corinthians e BMG não muda, sendo que o intuito era gerar, no mínimo, R$ 30 milhões em receitas novas para aliviar as dívidas.
A nova parceria entre o banco e o Timão já iniciaria nesta segunda-feira (25), quando o time de Parque São Jorge encara o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, às 20h, pela 31ª rodada do Brasileirão.
Novo máster
Com o patrocínio máster vago, o Departamento do Marketing do Timão terá que correr atrás de uma nova empresa para estampar o principal lugar de exposição da camisa do clube.
A Neo Química, que pertence a empresa Hypermarcas, foi patrocinadora máster do Corinthians entre 2010 e 2011, e recentemente assumiu o naming rights do estádio corintiano, aparece como a mais provável marca para ocupar o espaço deixado pelo BMG. Em setembro, durante o evento de anúncio do novo nome da Arena Corinthians, o então presidente do clube, Andrés Sánchez, deixou em aberto a possibilidade de tal parceria.

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