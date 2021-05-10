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futebol

Bissouma pede para sair do Brighton; Liverpool e Arsenal estão na disputa

Meio-campista é visto por Jurgen Klopp como possível substituto para Wijnaldum, que deixa o time de Anfield após a temporada. Arteta busca revolucionar o plantel...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 09:14

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 09:14
Crédito: Atleta de Mali está entre os gigantes da Inglaterra (GLYN KIRK/POOL/AFP
Yves Bissouma, meio-campista do Brighton, pediu para deixar a equipe no final da temporada, segundo o "The Times". O atleta de 24 anos tem contrato com a equipe de Graham Potter até 2023, mas atrai os interesses de Liverpool e Arsenal.As informações afirmam que Jurgen Klopp, técnico dos Reds, utilizou seu tempo pessoal para pesquisar sobre as características do camisa oito e seu comportamento fora de campo. Segundo o alemão, o atleta pode ser o substituto de Wijnamdum em 2021/2022.
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Por outro lado, Mikel Arteta busca uma revolução no elenco do Arsenal com a contratação de quatro peças importantes. No entanto, o clube londrino pode não ser muito atrativo por não disputar Champions League ou a Liga Europa na próxima campanha.

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