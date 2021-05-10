Bissouma pede para sair do Brighton; Liverpool e Arsenal estão na disputa

Yves Bissouma, meio-campista do Brighton, pediu para deixar a equipe no final da temporada, segundo o "The Times". O atleta de 24 anos tem contrato com a equipe de Graham Potter até 2023, mas atrai os interesses de Liverpool e Arsenal.As informações afirmam que Jurgen Klopp, técnico dos Reds, utilizou seu tempo pessoal para pesquisar sobre as características do camisa oito e seu comportamento fora de campo. Segundo o alemão, o atleta pode ser o substituto de Wijnamdum em 2021/2022.