Bilheteria do Palmeiras é pichada após empate contra o Internacional

Apesar de estar invicto no Campeonato Brasileiro e ter vencido recentemente o Paulista, o Palmeiras não vem tendo boas apresentações dentro de campo. Após nova atuação abaixo da média no empate contra o Internacional, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, alguns torcedores picharam palavras de ordem e cobranças a jogadores na bilheteria do estádio. Nesta manhã, as pichações já haviam sido retiradas por funcionários.

Entre as cobranças estavam “Mauricio banana”, em referência a Mauricio Galiotte, presidente do clube; “Vergonha”; “Queremos jogadores”; “Acabou a paz” e “Fora Scarpa, BH (Bruno Henrique), Diogo Barbosa e Lucas Lima”. Em nenhum momento o nome do técnico Vanderlei Luxemburgo foi citado nas manifestações. Ele vem sendo muito criticado pela forma como o time vem jogando.O Palmeiras soma dez pontos no Campeonato Brasileiro, ocupando a sétima colocação na tabela, atrás do líder Internacional (16), São Paulo (13), Vasco (11), Fluminense (11), Flamengo (11) e Ceará (10). Na última quarta, o Alviverde entrou em campo contra o Colorado, dentro de casa, pela sétima rodada da competição e, após dois tempos de pouca produção, ia perdendo por 1 a 0 nos acréscimos quando Luiz Adriano conseguiu empatar de cabeça.