Bidou! Roger Guedes é registrado na CBF como reforço do Corinthians

Crédito: Reprodução/BID

O nome do atacante Roger Guedes apareceu no Boletim Informativo Diário, da CBF, no início da tarde desta segunda-feira. O atleta foi anunciado pelo Corinthians na última sexta-feira (27) e agora já pode estrear oficialmente pelo clube.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNo entanto, ainda deve demorar um pouco para o jogador em campo pelo clube, já que ele ainda nem foi apresentado oficialmente pelo Time do Povo.

Além disso, o atacante não disputa uma partida ofi cial desde dezembro do ano passado, quando entrou em campo pela última vez pelo seu ex-clube, o Shandong Taishan, da China. Depois, veio ao Brasil passar o fim de ano, mas não conseguiu retornar ao país asiático, por conta das restrições para a entrada de estrangeiros no local.