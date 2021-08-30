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futebol

Bidou! Roger Guedes é registrado na CBF como reforço do Corinthians

Atacante que fechou com o Timão na última sexta-feira (27) ainda não tem data para estrear pelo clube...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 17:31
Crédito: Reprodução/BID
O nome do atacante Roger Guedes apareceu no Boletim Informativo Diário, da CBF, no início da tarde desta segunda-feira. O atleta foi anunciado pelo Corinthians na última sexta-feira (27) e agora já pode estrear oficialmente pelo clube.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNo entanto, ainda deve demorar um pouco para o jogador em campo pelo clube, já que ele ainda nem foi apresentado oficialmente pelo Time do Povo.
Além disso, o atacante não disputa uma partida ofi cial desde dezembro do ano passado, quando entrou em campo pela última vez pelo seu ex-clube, o Shandong Taishan, da China. Depois, veio ao Brasil passar o fim de ano, mas não conseguiu retornar ao país asiático, por conta das restrições para a entrada de estrangeiros no local.
Durante o tempo que ficou parado, Roger fez trabalho especial para manutenção da forma física e também psicológica, mas, ainda assim, ele precisará trabalhar com o grupo durante a semana para ganhar ritmo e poder entrar em campo de forma gradativa.

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