Bicampeão da Libertadores, Felipe Melo não acerta renovação e deixa o Palmeiras

Líder e multicampeão pelo Palmeiras, Felipe Melo não é mais jogador do alviverde. Após não acertar a renovação de contrato para a próxima temporada, o volante deixa o Palestra após cinco temporadas vestindo a camisa verde e branca. O anúncio foi feito pelo clube, através de nota oficial e post nas redes sociais, neste sábado.Deyverson tatuou a taça da Libertadores e a palavra “Predestinado”: veja jogadores que têm conquistas marcadas na pele

A decisão pela não continuidade foi comunicada ao meio-campista neste sábado, último dia de trabalho e comemorações oficias da conquista sul-americana antes do início das férias de parte do elenco principal. Ele está livre para assinar com qualquer equipe para a próxima temporada. O desejo do atleta seria de uma extensão contratual por mais dois anos. Aos 38 anos, o volante conta com propostas oficiais de Fluminense e Internacional para 2022, segundo publicou o LANCE!/NOSSO PALESTRA.

Desde 2017 no Verdão, o camisa 30 é o terceiro jogador com mais jogos do atual elenco (225, atrás apenas de Dudu, com 333, e Willian, com 253). Durante sua passagem pelo Palestra, Melo conquistou cinco títulos: Brasileirão 2018, Paulistão 2020, Copa do Brasil 2020 e Libertadores 2020 e 2021.

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Veja a nota oficial divulgada pelo Palmeiras

“Felipe, quando você chegou, em janeiro de 2017, você disse que tinha o objetivo de ser ídolo do Palmeiras e conquistar títulos importantes. Cinco anos depois, olhando em retrospectiva, você levantou o Brasileiro de 2018, o Paulista de 2020, a Copa do Brasil de 2020 e as duas Libertadores de 2020 e 2021. Que missão cumprida!

Por falar em Libertadores, você se lembra do quanto te instigava, do quanto te arrepiava ouvir das arquibancadas de que a Taça Libertadores é obsessão? Pois então. Você trouxe essa alegria à torcida que canta e vibra duas vezes. A mesma torcida que, desde o começo te abraçou e cantou a plenos pulmões: “o bagulho é doido, Felipe Melo pitbull cachorro louco”.

Na primeira conquista, você precisou se esforçar e suar ainda mais para voltar a tempo de estar à disposição no Maracanã. Só você e sua família carregarão para sempre o valor do épico gol do Breno Lopes nos acréscimos. Em 2021, um caminho árduo. São Paulo favorito? Atlético-MG favorito? Flamengo? Você contagiou todos e mostrou que, sim, era possível. E foi. Deus capacitou!

Em cinco anos houve também momentos difíceis, temporadas sem títulos, mas sempre com intensidade, como é ser Palmeiras e como é ser Felipe Melo. Realmente a sua escolha foi a melhor possível quando você decidiu voltar ao Brasil para dar sequência à sua vencedora carreira na Europa. Afinal, um verdadeiro campeão reconhece o outro.

Decisões difíceis na hora certa definem o peso do personagem na história. Sua saída não marca o fim de sua trajetória no Palmeiras, mas o início da eternização. Você ascende ao patamar mais elevado que o futebol proporciona, marcado para sempre nas paredes do clube e na memória do torcedor. Felipe, você fez história no Maior Campeão do Brasil e agora tricampeão da América”.