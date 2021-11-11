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Bicampeão brasileiro no Fluminense, Leandro Euzébio faz visita o CT

Ex-zagueiro teve registro com o atacante Fred publicado nas redes do clube; tetracampeonato faz nove anos nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2021 às 15:15

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 15:15

Crédito: Reprodução/Twitter
No dia em que comemora nove anos do tetracampeonato brasileiro, o Fluminense recebeu uma visita especial no CT Carlos Castilho. O ex-zagueiro Leandro Euzébio foi até o local, onde o elenco treinou na manhã desta quinta-feira, para visitar o clube. O Tricolor publicou nas redes sociais uma imagem do defensor ao lado de Fred.Com o centroavante, Euzébio conquistou dois Brasileiros, em 2010 e 2012, além do Carioca de 2012. O ex-zagueiro atuou pelo Fluminense entre 2010 e 2014. Disputou 167 jogos e fez 15 gols.
Veja a tabela do Brasileirão
​Depois da derrota para o Grêmio, o Flu se reapresentou nesta quinta-feira para iniciar a preparação visando a partida contra o Palmeiras, no domingo, às 18h15, no Maracanã. O grupo ainda treina nesta sexta e sábado na parte da manhã antes de entrar em campo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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