Bicampeão brasileiro no Fluminense, Leandro Euzébio faz visita o CT

No dia em que comemora nove anos do tetracampeonato brasileiro, o Fluminense recebeu uma visita especial no CT Carlos Castilho. O ex-zagueiro Leandro Euzébio foi até o local, onde o elenco treinou na manhã desta quinta-feira, para visitar o clube. O Tricolor publicou nas redes sociais uma imagem do defensor ao lado de Fred.Com o centroavante, Euzébio conquistou dois Brasileiros, em 2010 e 2012, além do Carioca de 2012. O ex-zagueiro atuou pelo Fluminense entre 2010 e 2014. Disputou 167 jogos e fez 15 gols.