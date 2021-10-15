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Bia Cardoso projeta duelo do Vasco contra a Portuguesa pelo Carioca Feminino: 'Temos que ter paciência'

Zagueira afirmou que o time da Lusa é mais estruturado e jogará fechado diante das Meninas da Colina. Ela também elogiou o início de campanha do Cruz-Maltino no Estadual...
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Publicado em 

15 out 2021 às 19:43

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 19:43

Crédito: Bia Cardoso em ação com a camisa do Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca feminino (Matheus Lima/Vasco
Com 28 gols em três partidas, o Vasco tem feito um grande início de campanha na Taça Guanabara de futebol feminino. Neste sábado, a equipe volta a campo, diante da Portuguesa, às 10h, no Estádio Nivaldo Pereira, pela 4ª rodada da competição. A zagueira Bia Cardoso falou sobre a fase artilheira do time da Cruz de Malta, em entrevista ao site oficial do clube. - A equipe vem tendo um bom desempenho nesses três primeiros jogos. Foram três passos importantes para fazermos saldo de gols, que pode ser um critério de desempate com as equipes que vão brigar pela classificação lá na frente. A gente vem em uma crescente após o Brasileiro. Passamos por uma reformulação e temos atletas voltando, como a Ju Pacheco, mas o time vem agregando bastante e se arrumando durante as partidas. - disse a zagueira.
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Desde maio no Vasco, Bia avaliou o adversário deste sábado e relembrou que a Lusa deu trabalho na última edição do Campeonato Carioca. Na temporada passada, o Gigante da Colina venceu por 3 a 2.
+ Vasco x Coritiba: onde assistir, prováveis times e desfalques
- O jogo contra a Portuguesa será difícil, é um time mais estruturado. Provavelmente vai jogar fechadinho, mas temos que ter paciência. Não podemos fugir do padrão do Vasco. Vamos continuar jogando da mesma forma, usando as laterais, fazendo infiltrações para furar o bloqueio da defesa. - finalizou Bia.

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