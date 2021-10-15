Bia Cardoso projeta duelo do Vasco contra a Portuguesa pelo Carioca Feminino: 'Temos que ter paciência'

Com 28 gols em três partidas, o Vasco tem feito um grande início de campanha na Taça Guanabara de futebol feminino. Neste sábado, a equipe volta a campo, diante da Portuguesa, às 10h, no Estádio Nivaldo Pereira, pela 4ª rodada da competição. A zagueira Bia Cardoso falou sobre a fase artilheira do time da Cruz de Malta, em entrevista ao site oficial do clube. - A equipe vem tendo um bom desempenho nesses três primeiros jogos. Foram três passos importantes para fazermos saldo de gols, que pode ser um critério de desempate com as equipes que vão brigar pela classificação lá na frente. A gente vem em uma crescente após o Brasileiro. Passamos por uma reformulação e temos atletas voltando, como a Ju Pacheco, mas o time vem agregando bastante e se arrumando durante as partidas. - disse a zagueira.