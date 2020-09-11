Bi do Santos na Libertadores completa 57 anos

No dia 11 de setembro de 1963, o Santos conquistou o seu segundo título da Libertadores. Em pleno La Bombonera, em Buenos Aires (ARG), o Peixe bateu o Boca Júniors, por 2 a 1. Os gols santistas foram marcados por Coutinho e Pelé, que marcou o tento que consumou o título.
O Alvinegro já havia vencido o primeiro confronto por 3 a 2, no Maracanã, uma semana antes, com dois gols de Coutinho e um de Lima. Por ter sido campeão no ano anterior, o Santos entrou na competição diretamente nas semifinais, quando eliminou o Botafogo, com um empate, no Pacaembu, e uma vitória no Maraca.