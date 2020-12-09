Betinho sobre duelo contra o Coritiba: 'Precisamos somar pontos'

Após sonhar com uma possível briga na zona de Libertadores e Sul-Americana, o Sport caiu de rendimento e flerta perigosamente com outro rebaixamento no Campeonato Brasileiro.Dentro do elenco, o pensamento é vencer o Coritiba no fim de semana, deixar o rival em situação dramática e respirar na luta contra a queda.

‘A gente precisa pontuar, precisamos voltar a ganhar e sair dessa zona de desconforto que estamos. É muito difícil jogar o campeonato e estar perto da zona de rebaixamento, vivemos uma pressão no dia a dia para sair dali. Um time como o Sport não pode estar ali, a gente vem se cobrando muito. Vamos pegar um concorrente direto, então temos que focar bem essa semana, trabalhar bastante, o dobro, para que a gente possa ganhar’, projetou Betinho.