Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Betinho projeta participação do Vasco no Mundialito de Beach Soccer e fala sobre títulos como jogador
futebol

Betinho projeta participação do Vasco no Mundialito de Beach Soccer e fala sobre títulos como jogador

Técnico do Trem Bala da Areia fez história com a camisa do Cruz-Maltino, quando era atleta. Ele tem no currículo cinco Brasileiros,  quatro Mundiais e um Mundialito com o Vasco...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 20:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 20:02
Crédito: João Pedro Isidro/Vasco
A equipe de Beach Soccer do Vasco disputará o Mundialito de Clubes entre os dias 27 e 30 de outubro, em Moscou, na Rússia. O treinador Betinho, que é uma figura conhecida pelos torcedores do Trem Bala da Areia, falou sobre a participação do Cruz-Maltino na competição e relembrou seus títulos como jogador.
O comandante foi atleta de Beach Soccer por 20 anos, tendo no currículo cinco Campeonatos Brasileiros, além de ser quatro vezes Campeão do Mundo, sendo campeão de um Mundialito com o Vasco.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro ​- Como atleta, posso dizer que sou um cara privilegiado. Em 20 anos como atleta, tive o privilégio de participar de todas as gerações do beach soccer. Nesse período tive uma passagem pelo Vasco, onde conquistamos muitos títulos, sendo o mais importante o de 2011, que foi o título do Mundialito. Aquele grupo entrou pra história do Beach Soccer e pra história do Vasco da Gama - disse Betinho, em entrevista ao site oficial do clube.
Como treinador, Betinho iniciou a carreira em 2015, quando comandou a a equipe do Fluminense na disputa do Mundialito, onde conquistou o quarto lugar. No mesmo ano, ele foi apresentado ao Centro de Treinamento Missão (CTM), um projeto que tem como objetivo formar atletas de alto rendimento a nível nacional e internacional, onde atuou por cinco anos.
+ Mesmo sem ter boa atuação, Vasco abre vantagem, mas bola aérea volta a tirar pontos decisivos na Série B
Na temporada 2018, o treinador recebeu um convite para comandar a Seleção da Geórgia em uma etapa do Campeonato Europeu. Dois anos depois, Betinho comandou a equipe do Anchieta em uma etapa do Campeonato Brasileiro que aconteceu no Rio de Janeiro, conquistando o terceiro lugar.
O treinador chegou para comandar a equipe Cruz-Maltina no início de 2021. Conhecido como o Maior Campeão da Praia, Betinho relembrou seus tempos como atleta com a camisa do Vasco e contou sobre a importância do Mundial de 2011:
- Disputei seis Copas do Mundo, chegando em cinco finais e conquistando quatro títulos Mundiais, mas o título de 2011 com o Vasco foi um título que mexeu muito comigo, foi muito importante. Um dos mais importantes porque eu pude fazer parte daquela conquista e tive a felicidade de fazer o gol do título e homenagear meu pai, que é vascaíno. Foi uma conquista que ficou marcada na minha história, na de todos que fizeram parte daquele grupo e na da torcida também - disse o treinador.
+ Diniz diz que Vasco não esteve bem e lamenta gols do Náutico em jogadas aéreas: 'Nos custou os três pontos'
O Vasco estreia na competição nesta quarta-feira, diante do Nacional, do Paraguai, às 11h00. No dia seguinte, o time enfrenta o Levante, da Espanha, às 11h45. Por fim, na quinta, o Trem Bala da Areia mede forças com o Lokomotiv, da Rússia, às 14h30. A decisão será dia 30, e está marcada para às 10h30. Todos os horários informados são de Brasília.
Por fim, vale destacar que o time de Beach Soccer do Vasco ocupa o 1° lugar no Ranking Sul-americano, 1° lugar no Ranking Nacional e tem o maior Instagram de um Clube de Beach Soccer do mundo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Não somos só notícia, somos pessoas': o apelo dos passageiros presos em cruzeiro com surto de hantavírus
Imagem de destaque
O que se sabe sobre ataque a tiros que deixou duas pessoas mortas em escola no Acre
Imagem de destaque
Foragido por homicídio é recapturado em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados