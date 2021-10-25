Betinho projeta participação do Vasco no Mundialito de Beach Soccer e fala sobre títulos como jogador

Crédito: João Pedro Isidro/Vasco

A equipe de Beach Soccer do Vasco disputará o Mundialito de Clubes entre os dias 27 e 30 de outubro, em Moscou, na Rússia. O treinador Betinho, que é uma figura conhecida pelos torcedores do Trem Bala da Areia, falou sobre a participação do Cruz-Maltino na competição e relembrou seus títulos como jogador.

O comandante foi atleta de Beach Soccer por 20 anos, tendo no currículo cinco Campeonatos Brasileiros, além de ser quatro vezes Campeão do Mundo, sendo campeão de um Mundialito com o Vasco.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro ​- Como atleta, posso dizer que sou um cara privilegiado. Em 20 anos como atleta, tive o privilégio de participar de todas as gerações do beach soccer. Nesse período tive uma passagem pelo Vasco, onde conquistamos muitos títulos, sendo o mais importante o de 2011, que foi o título do Mundialito. Aquele grupo entrou pra história do Beach Soccer e pra história do Vasco da Gama - disse Betinho, em entrevista ao site oficial do clube.

Como treinador, Betinho iniciou a carreira em 2015, quando comandou a a equipe do Fluminense na disputa do Mundialito, onde conquistou o quarto lugar. No mesmo ano, ele foi apresentado ao Centro de Treinamento Missão (CTM), um projeto que tem como objetivo formar atletas de alto rendimento a nível nacional e internacional, onde atuou por cinco anos.

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Na temporada 2018, o treinador recebeu um convite para comandar a Seleção da Geórgia em uma etapa do Campeonato Europeu. Dois anos depois, Betinho comandou a equipe do Anchieta em uma etapa do Campeonato Brasileiro que aconteceu no Rio de Janeiro, conquistando o terceiro lugar.

O treinador chegou para comandar a equipe Cruz-Maltina no início de 2021. Conhecido como o Maior Campeão da Praia, Betinho relembrou seus tempos como atleta com a camisa do Vasco e contou sobre a importância do Mundial de 2011:

- Disputei seis Copas do Mundo, chegando em cinco finais e conquistando quatro títulos Mundiais, mas o título de 2011 com o Vasco foi um título que mexeu muito comigo, foi muito importante. Um dos mais importantes porque eu pude fazer parte daquela conquista e tive a felicidade de fazer o gol do título e homenagear meu pai, que é vascaíno. Foi uma conquista que ficou marcada na minha história, na de todos que fizeram parte daquele grupo e na da torcida também - disse o treinador.

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O Vasco estreia na competição nesta quarta-feira, diante do Nacional, do Paraguai, às 11h00. No dia seguinte, o time enfrenta o Levante, da Espanha, às 11h45. Por fim, na quinta, o Trem Bala da Areia mede forças com o Lokomotiv, da Rússia, às 14h30. A decisão será dia 30, e está marcada para às 10h30. Todos os horários informados são de Brasília.