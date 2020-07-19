Berrío deixa o Flamengo e é apresentado por clube dos EAU

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Aos 29 anos, Orlando Berrío está de casa nova. O colombiano interrompeu a quarta temporada com a camisa do Flamengo, em acordo amigável, para assinar por dois anos com o Khor Fakkan FC, dos Emirados Árabes Unidos (EAU). O Rubro-Negro ficará com 30% dos direitos econômicos do atacante para uma futura venda.

A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande, do jornal "O Dia" - e confirmada pelo LANCE!. Berrío, inclusive, já treina com os novos companheiros.

Berrío tinha contrato com o Flamengo até dezembro de 2020. Com a saída do atleta anterior ao fim de vínculo, a diretoria da Gávea deixará de arcar com salários até o final do ano, ou seja, uma economia de cerca de R$ 1 milhão.

Reforço do Flamengo em 2017, após título continental pelo Atlético Nacional-COL, Berrío fez uma primeira temporada com seis gols em 46 partidas. Então, lesões o atrapalharam e, aliado às contratações para o setor, o atacante não vinha tendo chances com Jorge Jesus - que também deixou o clube. Foram apenas dois jogos neste ano, somando 82 minutos em campo.