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futebol

Berrío deixa o Flamengo e é apresentado por clube dos EAU

Atacante colombiano, aos 29 anos, assinou por dois anos com o Khor Fakkan FC...

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 17:48

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 17:48
Crédito: Divulgação
Aos 29 anos, Orlando Berrío está de casa nova. O colombiano interrompeu a quarta temporada com a camisa do Flamengo, em acordo amigável, para assinar por dois anos com o Khor Fakkan FC, dos Emirados Árabes Unidos (EAU). O Rubro-Negro ficará com 30% dos direitos econômicos do atacante para uma futura venda.
A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande, do jornal "O Dia" - e confirmada pelo LANCE!. Berrío, inclusive, já treina com os novos companheiros.
Berrío tinha contrato com o Flamengo até dezembro de 2020. Com a saída do atleta anterior ao fim de vínculo, a diretoria da Gávea deixará de arcar com salários até o final do ano, ou seja, uma economia de cerca de R$ 1 milhão.
Reforço do Flamengo em 2017, após título continental pelo Atlético Nacional-COL, Berrío fez uma primeira temporada com seis gols em 46 partidas. Então, lesões o atrapalharam e, aliado às contratações para o setor, o atacante não vinha tendo chances com Jorge Jesus - que também deixou o clube. Foram apenas dois jogos neste ano, somando 82 minutos em campo.
Ao todo, Berrío entrou em campo em 81 vezes pelo Fla. Marcou sete gols e conquistou três Cariocas, um Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Libertadores (também conquistada por ele no Nacional).

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