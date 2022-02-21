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futebol

Bernardo Silva é especulado em gigante da Espanha

Meia-atacante do Manchester City é peça chave no esquema de Pep Guardiola, mas tem seu nome especulado no Real Madrid para a próxima temporada...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 11:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 11:44
Bernardo Silva, meia-atacante do Manchester City, é especulado no Real Madrid, segundo o "Calciomercato". O atleta, que é peça chave no esquema de Pep Guardiola, tem contrato com a equipe da Premier League até 2025 e um acordo não seria simples.Embora o português tenha visto seu nome sendo especulado tanto no clube merengue quanto no Barcelona, o Manchester City tem outros planos para o camisa 20. O clube inglês planeja oferecer uma renovação contratual e oferecer um megacontrato.
> Veja a tabela da Champions League
Na próxima temporada, o Real Madrid tem como alvo prioritário no mercado a chegada de Kylian Mbappé. No entanto, o camisa sete do Paris Saint-Germain ainda não definiu o seu futuro e a contratação de Bernardo Silva pode ser vista como uma espécie de Plano B.
É provável que o português tenha que manifestar seu desejo de atuar pelo clube merengue e buscar uma saída forçada, caso a operação saia das especulações e cheguem nas conversas formais. No entanto, o Manchester City não deve facilitar a transferência de um dos principais nomes do elenco.
Crédito: BernardoSilvaéespeculadonoRealMadrid(Foto:OLISCARFF/AFP

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