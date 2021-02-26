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Benítez vence o prêmio Bola de Prata de gol mais bonito do Brasileiro 2020; reveja o golaço!

Gol de bicicleta do meia argentino contra o Atlético-MG, no Mineirão, no primeiro turno da competição nacional, foi eleito com 35,39% dos quase 195 mil votos dos torcedores...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 17:37

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 17:37
Como de costume, após a última rodada do Campeonato Brasileiro, começam a ser entregues os prêmios para os melhores jogadores da competição, a revelação, o craque e o gol mais bonito. Por voto popular, o meio-campista Martín Benítez, do Vasco, venceu o 'Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet' com sua pintura de bicicleta diante do Atlético-MG, no Mineirão, no primeiro turno da competição nacional.
O golaço do argentino foi eleito com 35,39% dos quase 195 mil votos dos torcedores, levando a melhor contra o gol de Claudinho, pelo RB Bragantino. O jogador do Massa Bruta marcou diante do Flamengo, ao fazer embaixadinha na área, e teve 34,92%. Em terceiro lugar, com 29,69%, ficou o gol de Rafael Moura por cobertura, com a camisa do Goiás, diante do Santos em plena Vila Belmiro.
Com o rebaixamento, Benítez, ao lado do compatriota Germán Cano, são dois dos poucos jogadores que agradaram a torcida vascaína na temporada. Contratado por empréstimo junto ao Independiente, da Argentina, o meia tem contrato até o final de junho deste ano e marcou um outro golaço, na competição. Dessa vez de falta, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.
Por fim, vale destacar que esta é quarta vez em que o prêmio Bola de Prata consagra o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Pela terceira vez a honraria fica com um estrangeiro. Em 2017, Otero levou a melhor e em 2019 foi a vez do uruguaio Arrascaeta. O único brasileiro consagrado pela categoria foi Wescley, do Ceará, vencedor de 2018.

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