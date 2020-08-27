Benítez festeja primeiro gol e classificação: 'Muito feliz no Vasco'

Na classificação do Vasco na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, um dos protagonistas foi o meia Martín Benítez, autor do gol da vitoria, por 2 a 1, sobre o Goias, na Serrinha. Em noite inspirada, ele foi um dos nomes da criação vascaína e ainda converteu a cobrança de pênalti. Após a partida, o argentino que atuou toda a carreira no Independiente comentou o sentimento de fazer o primeiro gol pelo Vasco.

- Fiquei muito tempo jogando lá no Independiente. Por ter ficado muito tempo lá, creio que a responsabilidade caía toda sobre mim. Acho que uma saída para poder ficar tranquilo com a cabeça me fez muito bem. Muito agradecido ao Vasco de me dar essa oportunidade. E a minha primeira vez em outro time, sou muito grato ao Vasco pela confiança para jogar em um dos melhores campeonatos da América do Sul. Eu tenho uma comemoração quando faço gol, mas estava tão eufórico que esqueci. Dedico à minha esposa, minha filha. É importante para toda minha família na argentina. Muito feliz - disse o camisa 10, em coletiva na Vasco TV.. O Vasco retorna ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira para iniciar a preparação para o clássico contra o Fluminense, no próximo sábado. A partida valida pela sexta rodada será disputada no Maracana, as 19h.