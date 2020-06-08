Benítez fala das mudanças devido à COVID-19, mas destaca postura do Vasco: 'Tem feito as coisas bem'

Crédito: 'Dá um pouco de temor porque você nunca passou por isso', diz Benítez sobre procedimentos para atividades (Reprodução

O meia-atacante Martín Benítez falou a uma emissora argentina sobre a maneira como tem encarado a pandemia do novo coronavírus no futebol brasileiro. Contratado pelo Vasco no início deste ano, o gringo detalhou como tem sido o retorno aos treinos na Colina.

- Começamos a treinar nesta segunda-feira e ainda veremos quando recomeça o Campeonato Carioca, o primeiro a ser disputado. Mas é bem diferente. Você chega, medem sua temperatura, sua pressão, tudo dentro do carro. Depois, passa por um túnel no qual seu corpo é sanitizado e, por fim, vai para o campo. Estamos treinando distantes de cada colega. Voltamos inclusive para casa com a roupa do treino sem tomarmos banho - disse, à TyC Sports.

Benítez reconheceu que está ansioso. Porém, destacou o empenho dos médicos cruz-maltinos.

- Dá um pouco de temor porque você nunca passou por isso. Mas, como trabalhador, obedece. O que nos dá tranquilidade é que o Vasco está fazendo coisas muito bem. Os companheiros que foram infectados, inclusive, estão isolados - disse.