Benítez fala das mudanças devido à COVID-19, mas destaca postura do Vasco: 'Tem feito as coisas bem'

O meia-atacante Martín Benítez falou a uma emissora argentina sobre a maneira como tem encarado a pandemia do novo coronavírus no futebol brasileiro. Contratado pelo Vasco no início deste ano, o gringo detalhou como tem sido o retorno aos treinos na Colina.
- Começamos a treinar nesta segunda-feira e ainda veremos quando recomeça o Campeonato Carioca, o primeiro a ser disputado. Mas é bem diferente. Você chega, medem sua temperatura, sua pressão, tudo dentro do carro. Depois, passa por um túnel no qual seu corpo é sanitizado e, por fim, vai para o campo. Estamos treinando distantes de cada colega. Voltamos inclusive para casa com a roupa do treino sem tomarmos banho - disse, à TyC Sports.
Benítez reconheceu que está ansioso. Porém, destacou o empenho dos médicos cruz-maltinos.
- Dá um pouco de temor porque você nunca passou por isso. Mas, como trabalhador, obedece. O que nos dá tranquilidade é que o Vasco está fazendo coisas muito bem. Os companheiros que foram infectados, inclusive, estão isolados - disse.
O Vasco tem 16 atletas afastados por COVID-19. O clube adotou um protocolo rígido neste retorno.E MAIS:Vasco exalta Bellini, que completaria 90 anos se estivesse vivoPrefeitura avaliará no dia 17 se o Carioca pode ser retomadoJair Bolsonaro brinca com torcedor do Vasco: 'Achei meu vice para 2022'Possível saída de Marrony expõe cenário desafiador na ColinaLembra deles? Saiba onde estão os atacantes revelados pelo Vasco nesse séculoVeja os jogadores brasileiros que atuam na China e que podem pintar no futebol brasileiro após a proibição E MAIS: