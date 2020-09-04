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futebol

Benitez despista ao falar de futuro no Vasco: 'Só penso no momento atual'

Argentino camisa 10 da equipe vem sendo um dos destaques do Cruz-Maltino na temporada, mas está emprestado pelo Independiente até dezembro...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 21:25

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 21:25
Crédito: Reprodução/Vasco TV
Camisa 10 do Vasco, o argentino Martín Benitez vem sendo um dos destaques da equipe comandada por Ramon Menezes. O jogador de 26 anos diz estar feliz no clube e no Brasil, mas o contrato de empréstimo com o Independiente-ARG termina em dezembro, ainda sem definição sobre uma eventual renovação. Ao ser questionado sobre o tema, em coletiva, nesta quinta-feira, ele despistou.
– O jogador só tem como falar dentro de campo. Não tem outra forma. O único que tenho de fazer é jogar, falar dentro de campo e que estou à altura de um clube muito grande como o Brasil. Não estou pensando no que pode acontecer no futuro, só penso no momento do Vasco. É um momento lindo e que o Vasco não vivia há muito tempo. O Vasco vai para qualquer cidade para ganhar. Gosto muito do Vasco, da torcida e da cidade. Não posso falar que quero ficar muito tempo aqui e não mostrar em campo. Eu estou preparado para falar dentro de campo e nada maia – disse, à Vasco TV.
Benítez também falou sobre a rápida adaptação ao Brasil, ainda que em meio à paralisação imposta pela pandemia do Covid-19.
– Eu sabia que só teria um ano de empréstimo aqui no Vasco, então me preparei muito para aproveitar essa oportunidade. Quando cheguei, eu estava machucado e não pude ajudar muito. Sabia que só tinha seis meses para mostrar o meu jogo e que o contrato se finaliza em dezembro. Então me preparei muito desde na parte mental aos treinos. Sabia que era uma oportunidade única e teria que aproveitar muito. Me preparei muito.
O jogador também falou da amizade e do entrosamento com o outro argentino e ídolo dos torcedores, Germán Cano. Os dois são vistos com frequência juntos e até nos momentos de folga as famílias de ambos se juntam.
– Além de ser uma ótima pessoa, ele me ajudou muito na adaptação ao Vasco. Ficamos muito tempo juntos, e as nossas esposas são muito amigas. Isso é muito importante para nós. Ele está sempre preparado para fazer os gols, para para correr ou para ajudar a roubar as bolas lá na frente.

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