Benfica x Spartak Moscou: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Benfica via Twitter

Nesta terça-feira, Benfica e Spartak Moscou enfrentam-se no Estádio da Luz, na cidade de Lisboa, pela partida de volta e decisiva da terceira fase de eliminação da Champions League. Com a vantagem após vencer na ida, os portugueses buscam um resultado positivo em casa.

Veja a tabela do PortuguêsO Benfica conseguiu a vitória por 2 a 1 na partida de ida, que ocorreu em Moscou, na Rússia, marcando com Rafa Silva e com o brasileiro Gilberto. Para a partida de volta, a equipe portuguesa precisa apenas segurar um empate, mas seu treinador, Jorge Jesus, que mais uma vitória.

- Pelo meu currículo, poderia dizer que não tenho nada a provar. Mas não digo, pois todos os dias um treinador deve provar sua qualidade para atingir os objetivos do clube onde trabalha. Acreditamos que temos condições para avançar de fase e com a ajuda da torcida será mais fácil - disse Jorge Jesus, treinador do Benfica.

Com uma grande desvantagem por ter perdido a partida de ida e ter sofrido dois gols dentro de sua casa, o Spartak Moscou viaja à Lisboa para buscar uma complicada classificação à próxima fase da Champions League precisando de uma vitória importante.FICHA TÉCNICABENFICA x SPARTAK MOSCOU - CHAMPIONS LEAGUE

Data e horário: 10/08/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)Árbitro: Anthony Taylor (ING)Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)Onde assistir: ESPN Brasil

BENFICA (Treinador: Jorge Jesus)Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, João Mário, Weigl, Grimaldo, Pizzi e Rafa Silva; Gonçalo Ramos.

Desfalques: Seferovic (lesionado)