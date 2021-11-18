Benfica x Paços de Ferreira: onde assistir, horário e escalações da partida da Taça de Portugal

A bola vai rolar na capital lusitana pela quarta rodada da Taça de Portugal. Nesta sexta-feira, o Benfica, do técnico Jorge Jesus, recebe o Paços de Ferreira no Estádio da Luz e quem vencer avança para as oitavas de final. O duelo acontece às 17h45 (de Brasília). BENFICAMaior campeão da história da competição, com 26 títulos, o time de Jorge Jesus busca a 27ª taça de sua história na competição eliminatória. Para isso, porém, os Encarnados terão que encerrar um jejum de cinco temporadas, visto que o último título foi em 2017. Na temporada passada, as Águias foram vice.

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PAÇOS DE FERREIRASe de um lado temos o maior vencedor, o oponente do Benfica busca seu primeiro título da Taça de Portugal. Equipe fundada em 1950, o Paços de Ferreira jamais foi campeão, mas chegou em uma final, sua melhor participação. Em 2009, os Castores foram derrotados para o Porto.

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Benfica x Paços de FerreiraTaça de PortugalQuarta rodada - 16 avos de final​Data e horário: 19/11/2021, às 17h45 (de Brasília)​Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)Árbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Tiago Leandro e Nélson CunhaTransmissão: Sem transmissão para o Brasil. O jogo será transmitido pela "TVI" em Portugal

PROVÁVEIS TIMES

BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Helton Leite; Vertonghen, Almeida e Gilberto; Morato, Taarabt, Pizzi, Meïté e Grimaldo; Everton Cebolinha e Gonçalo Ramos.

PAÇOS DE FERREIRA (Técnico: Jorge Simão)Vekic; Jorge Silva, Flávio Ramos, Nuno Lima e Luís Bastos; Rui Pires, Ibrahim, Djaló e Delgado; Ze Uilton e João Pedro.