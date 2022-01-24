Benfica x Boavista: onde assistir, horário e escalações do jogo da Taça da Liga de Portugal

A bola vai rolar para o Final Four da Taça da Liga de Portugal. Nesta terça-feira, na cidade de Leiria, o Benfica encara o Boavista, pela primeira semifinal da competição. O duelo entre Águias e Panteras acontece no Estádio Municipal, às 16h45 (de Brasília), e quem vencer avança para a decisão.BENFICAApós garantir a classificação para o Final Four no critério de desempate, por conta de um gol marcado a mais que o Vitória de Guimarães, o Benfica busca agora levantar o seu oitavo título na Taça da Liga. O clube de Lisboa é o maior vencedor da competição.
BOAVISTACinco vezes campeão da Taça de Portugal, o Boavista busca seu primeiro título da Taça da Liga. Para isso, as Panteras terão que passar pelo maior vencedor, mas isso não assusta o treinador Petit, que afirmou que sua equipe busca fazer história no torneio.
Benfica x BoavistaTaça da Liga de PortugalSemifinalData e horário: 25/01/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Estádio Municipal, em Leiria (POR)Árbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Bruno JesusTransmissão: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS TIMES
BENFICA (Técnico: Nélson Veríssimo)Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Gilberto, Weigl, João Mario e Rafa Silva; Darwin Núñez e Diogo Gonçalves
BOAVISTA (Técnico: Petit)Rafael Bracali; Cannon, Porozo e Abascal; Nathan Santos, Hamache, Makouta, Pérez e Gorre; Musa e Sauer.