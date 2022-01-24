Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Benfica x Boavista: onde assistir, horário e escalações do jogo da Taça da Liga de Portugal
Benfica x Boavista: onde assistir, horário e escalações do jogo da Taça da Liga de Portugal

Equipes se enfrentam nesta terça-feira para decidir quem será o primeiro finalista da competição. Vencedor irá enfrentar Sporting ou Santa Clara, que fazem duelo na quarta...
LanceNet

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 14:51

A bola vai rolar para o Final Four da Taça da Liga de Portugal. Nesta terça-feira, na cidade de Leiria, o Benfica encara o Boavista, pela primeira semifinal da competição. O duelo entre Águias e Panteras acontece no Estádio Municipal, às 16h45 (de Brasília), e quem vencer avança para a decisão.BENFICAApós garantir a classificação para o Final Four no critério de desempate, por conta de um gol marcado a mais que o Vitória de Guimarães, o Benfica busca agora levantar o seu oitavo título na Taça da Liga. O clube de Lisboa é o maior vencedor da competição.
BOAVISTACinco vezes campeão da Taça de Portugal, o Boavista busca seu primeiro título da Taça da Liga. Para isso, as Panteras terão que passar pelo maior vencedor, mas isso não assusta o treinador Petit, que afirmou que sua equipe busca fazer história no torneio.
Benfica x BoavistaTaça da Liga de PortugalSemifinal​Data e horário: 25/01/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Estádio Municipal, em Leiria (POR)Árbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Bruno JesusTransmissão: ESPN 4 e Star+
BENFICA (Técnico: Nélson Veríssimo)Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Gilberto, Weigl, João Mario e Rafa Silva; Darwin Núñez e Diogo Gonçalves
BOAVISTA (Técnico: Petit)Rafael Bracali; Cannon, Porozo e Abascal; Nathan Santos, Hamache, Makouta, Pérez e Gorre; Musa e Sauer.
Benfica é o maior vencedor da Taça da Liga de Portugal, com sete títulos

benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados