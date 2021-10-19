Benfica x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

O Benfica terá a difícil missão de parar o Bayern de Munique nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), pela Champions League. A equipe de Jorge Jesus chega embalada após grande vitória sobre o Barcelona e busca somar pontos sonhando com a classificação às oitavas de final.Favoritismo
- Apesar do favoritismo (do Bayern), nem sempre os melhores ganham. Acreditamos na nossa qualidade coletiva e temos jogadores que individualmente podem fazer a diferença e isso nos dá confiança. Se pontuarmos, já teremos uma folga para sonhar em ser uma das equipes que poderão avançar de fase - analisou Jorge Jesus.
Rodadas chaves
O Benfica possui quatro pontos de vantagem para o Barcelona, que enfrenta o Dínamo Kiev. A equipe de Jorge Jesus deve disputar até a última rodada a 2ª colocação do Grupo E, mas pode ver o clube catalão tirar a atual diferença caso o Bayern faça valer o favoritismo e vença os dois próximos confrontos diante das Águias.
FICHA TÉCNICA:Benfica x Bayern de Munique
Data e horário: 20/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)Onde assistir: Space e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Vlachodimos; Verissimo, Otamendi e Vertonghen; Gilberto, Weigl, João Mario e Grimaldo; Silva, Yaremchuk e Núñez
Desfalques: Gil Dias, Valentino Lázaro e Haris Seferovic (machucados)
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Sule, Upamecano e Hernández; Kimmich e Goretzka; Sane, Muller e Gnabry; Lewandowski
Desfalques: ALphonso Davies (machucados)