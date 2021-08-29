Benfica vira no final com Gilberto e vence o Tondela pelo Português

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Benfica conseguiu a sua quarta vitória em quatro jogos do Campeonato Português neste domingo. A equipe de Lisboa venceu o Tondela por 2 a 1 em uma virada no final do segundo tempo com gols de Rafa Silva e Gilberto, enquanto o time visitante marcou com Salvador Agra.

Veja a tabela do PortuguêsPRIMEIRO TEMPONa primeira etapa do confronto deste domingo, a equipe que conseguiu sair melhor no placar foi o Tondela, visitante no jogo. O time treinado por Pako Ayestaran saiu na frente aos 22 minutos, quando Undabarrena deu a assistência para o gol de Salvador Agra.

A finalização que gerou o gol do Tondela foi a única da equipe visitante durante todo o primeiro tempo. O Benfica pressionou o seu adversário com oito finalizações, mas não conseguiu marcar nenhuma fez, ficando para trás na parte inicial do jogo.

SEGUNDO TEMPOO gol de empate do Benfica saiu apenas no segundo tempo, visto que a pressão da equipe da casa era enorme. Aos 26 minutos da parte final do confronto, as 'Águias' acharam a jogada que gerou o gol de Rafa Silva após assistência de Weigl.

No final da partida, a virada do Benfica chegou após tanta pressão feita pelo time do Estádio da Luz. A equipe de Jorge Jesus atacou muito para, aos 43 minutos, o lateral-direito brasileiro Gilberto entrar na área adversária e marcar o gol da vitória.