futebol

Benfica vira contra o Paços de Ferreira e avança na Taça de Portugal

Com três gols na segunda etapa, Benfica conseguiu virada importante para avançar de fase na Taça de Portugal contra o Paços de Ferreira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2021 às 19:52

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 19:52

O Benfica avançou de fase na Taça de Portugal ao vencer o Paços de Ferreira pelo placar de 4 a 1 nesta sexta-feira. Com gols marcados por Grimaldo, Seferovic, Rafa Silva e Everton Cebolinha, a equipe de Lisboa classificou-se com uma virada.EQUILÍBRIOA primeira etapa demonstrou um equilíbrio entre as duas equipes, mas o Benfica apresentou certa superioridade em relação ao Paços de Ferreira. Ainda assim, as chances criadas pela equipe da casa não foram o suficiente para marcar.
NA FRENTENo início da segunda etapa, aos sete minutos, a equipe do Paços de Ferreira conseguiu sair na frente do placar. O meio-campista Nuno Santos conseguiu colocar a sua equipe com a vantagem, mas precisou segurar o Benfica no campo defensivo.
VIRADAAos 33 minutos do segundo tempo, o Benfica conseguiu deixar tudo igual com gol marcado por Alejandro Grimaldo. Três minutos depois, a equipe da casa alcançou a virada com gol marcado de Haris Seferovic com assistência de Adel Taarabt.
VANTAGEMApós a virada, o Benfica conseguiu transformar em gols toda a estratégia ofensiva criada durante todo o jogo. Com 42 minutos, Rafa Silva fez o terceiro gol e, nos acréscimos, Everton Cebolinha fechou a conta do placar em 4 a 1.
Crédito: Benfica venceu por 4 a 1 (Foto: CARLOS COSTA/AFP

