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Benfica vence time da terceira divisão e avança na Taça de Portugal

Time de Jorge Jesus entra em campo com equipe alternativa, começa a partida com dificuldades, mas faz bom segundo tempo para garantir vaga entre os oito melhores...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 20:50

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 20:50

Crédito: Divulgação / Twitter Benfica
Antes do clássico com o Porto pelo Campeonato Português, o Benfica entrou em campo nesta terça-feira pela Taça de Portugal. Poupando titulares, o time de Jorge Jesus venceu o Estrela Amadora por 4 a 0 e avançou para as quartas de final do torneio eliminatório.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsOs Encarnados tiveram dificuldades no decorrer do primeiro tempo, mas, pouco antes do intervalo, conseguiram balançar as redes. Chiquinho abriu o placar aos 41 minutos e o time de Lisboa pôde respirar um pouco antes da etapa final.
Logo no início da segunda etapa, Seferovic aumentou a vantagem, que poderia cair logo em seguida. Laton marcou para a equipe da terceira divisão, mas o VAR anulou por impedimento. Chiquinho e Waldschmidt completaram o placar, ambos com passe do brasileiro Pedrinho, ex-Corinthians.
+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021
Os lisboetas agora encaram o Porto na próxima sexta-feira, às 18h (de Brasília), no Estádio do Dragão.

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