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Benfica vence time da segunda divisão e vai à semifinal da Taça da Liga de Portugal

Equipe de Jorge Jesus bate o Sporting da Covilhã por 3 a 0 e espera Boavista ou Braga na próxima fase do torneio. Suspenso, ex-treinador do Flamengo não esteve à beira do campo...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 18:46

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 18:46

O Benfica está classificado para as semifinais da Taça da Liga de Portugal. Nesta quarta-feira, o time de Lisboa recebeu o Sporting da Covilhã, da segunda divisão, e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Seferovic e Darwin Núñez (duas vezes) no Estádio da Luz.DOMÍNIOJogando em casa, mas com um time inteiro praticamente de reservas, o Benfica mandou na partida no primeiro tempo, mas foi para o intervalo vencendo somente por 1 a 0. Aos 27 minutos, em linda jogada ensaiada em cobrança de falta, Taarabt tocou para Pizzi, que entregou de primeira para Gonçalo Ramos. O camisa88 rolou para o meio e Seferovic só escorou para o fundo das redes.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Português
BRILHO URUGUAIOO segundo tempo também foi de amplo domínio benfiquista. O atacante Darwin Núñez entrou no intervalo e mudou a partida. Aos 22 minutos, em cobrança de pênalti, o uruguaio fez o segundo. Cinco minutos depois, o camisa 9 decretou a vitória com chute de fora da área e falha do goleiro Leonardo Navacchio.
JORGE JESUS DE FORAPressionado no comando do Benfica desde a derrota no clássico com o Sporting, Jorge Jesus não esteve à beira do gramado. Suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, ele não pôde ficar na área técnica, ao contrário do que disse a imprensa portuguesa. Mesmo de fora, ele foi vaiado pela torcida encarnada. Auxiliar do Mister, João de Deus o substituiu.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Benfica chega às semifinais e aguarda o vencedor do duelo entre Boavista e Braga, que acontece nesta quinta-feira. O resultado do time de Lisboa era exatamente o necessário para se classificar, visto que o Vitória de Guimarães liderava o grupo.
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SEQUÊNCIA​A Taça da Liga agora sofre uma pausa e terá o seu Final Four disputado no fim de janeiro. Enquanto isso, o Benfica volta as atenções para o Campeonato Português, onde enfrenta o Marítimo, no domingo, em casa. O Sporting da Covilhã entra em campo na segunda-feira, contra o Varzin, pela segunda divisão portuguesa.
Crédito: DarwinNúñezentrounointervaloe'bisou',comodizemosportugueses(Foto:Divulgação/Benfica

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