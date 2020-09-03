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futebol

Benfica vence outra e Jesus segue com 100% com as Águias

O 2 a 1  sobre o Braga veio de virada e com gol nos acréscimos. Foi o quarto triunfo em quatro jogos desde que o Mister deixou o Fla para reassumir os benfiquistas...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 22:19

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 22:19
Crédito: Divulgação / Benfica / Site oficial
O Benfica derrotou o Sporting de Braga nesta quarta-feira, o Estádio da Luz. Este foi o quarto amistoso da equipe desde que passou a ser treinada por Jorge Jesus. O ex-treinador do Flamengo está 100%, pois venceu todas: antes do duelo desta quarta, os resultados foram 4 a 0 no Belenenses, 5 a 1 no Farense e 2 a 1 no Bournemouth (ING).​ Diferentemente das partidas anteriores, desta vez o Benfica encontrou muitas dificuldades. Os bracarenses saíram na frente com Paulinho, aos 14 do primeiro tempo. O Benfica somente virou na reta final, com dois gols de Carlos Vinícius, aos dez minutos e, depois, nos acréscimos. O time benfiquista terminou o jogo com dez, pois Taraabt foi expulso.
Jesus, que somente fez substituições no decorrer do segundo tempo, escalou o seguinte time: Odysseas; Gilberto (J. Ferreyra), André Almeida, Ferro e Nuno Tavares (Cervi); Weigl (Gabriel), Taarabt, Rafa (Pedrinho); Everton (Diogo Gonçalves), Pizzi (Chiquinho) e Vinícius.
O próximo amistoso do Benfica será no sábado contra o Rennes, mais uma vez no Estádio da Luz. Será o último antes do decisivo duelo em jogo único pela terceira eliminatória da Liga dos Campeões, contra o PAOK (GRE) em Atenas.

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