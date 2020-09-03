Benfica vence outra e Jesus segue com 100% com as Águias

O Benfica derrotou o Sporting de Braga nesta quarta-feira, o Estádio da Luz. Este foi o quarto amistoso da equipe desde que passou a ser treinada por Jorge Jesus. O ex-treinador do Flamengo está 100%, pois venceu todas: antes do duelo desta quarta, os resultados foram 4 a 0 no Belenenses, 5 a 1 no Farense e 2 a 1 no Bournemouth (ING). Diferentemente das partidas anteriores, desta vez o Benfica encontrou muitas dificuldades. Os bracarenses saíram na frente com Paulinho, aos 14 do primeiro tempo. O Benfica somente virou na reta final, com dois gols de Carlos Vinícius, aos dez minutos e, depois, nos acréscimos. O time benfiquista terminou o jogo com dez, pois Taraabt foi expulso.
Jesus, que somente fez substituições no decorrer do segundo tempo, escalou o seguinte time: Odysseas; Gilberto (J. Ferreyra), André Almeida, Ferro e Nuno Tavares (Cervi); Weigl (Gabriel), Taarabt, Rafa (Pedrinho); Everton (Diogo Gonçalves), Pizzi (Chiquinho) e Vinícius.
O próximo amistoso do Benfica será no sábado contra o Rennes, mais uma vez no Estádio da Luz. Será o último antes do decisivo duelo em jogo único pela terceira eliminatória da Liga dos Campeões, contra o PAOK (GRE) em Atenas.