Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Benfica vence o Spartak Moscou e avança na fase preliminar da Champions

Com um gol de João Mário e outro de Yaremchuk, Benfica bateu o Spartak em Lisboa e avançou de fase na competição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 18:02

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 18:02

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
O Benfica conseguiu a classificação para mais round preliminar da Champions League ao vencer o Spartak Moscou por 2 a 0. No Estádio da Luz, em Lisboa, a equipe portuguesa aumentou a sua vantagem com gols marcados por João Mário e Yaremchuk.VANTAGEM​O Benfica entrou em campo com o placar positivo da partida de ida, em Moscou, onde haviam vencido o Spartak por 2 a 1. No começo do confronto desta terça-feira, a equipe portuguesa manteve um ritmo para segurar a sua vantagem.
BENFICA ATACADurante o primeiro tempo da partida desta terça-feira, o Benfica foi superior à equipe adversário no âmbito ofensivo. Os portugueses chegaram mais vezes ao ataque e tiveram uma posse de bola superior ao Spartak Moscou, mas nenhuma equipe marcou.
ABRIU O PLACARJá no início da segunda etapa, o Benfica foi ao ataque para buscar o seu primeiro gol no jogo. Com doze minutos de partida, a equipe lusitana criou uma jogada que culminou no gol do meio-campista João Mário, aumentando o placar agregado para 3 a 1.
AMPLIOUNos acréscimos do segundo tempo, o Benfica conseguiu finalizar de vez as esperanças do Spartak Moscou. Com 47 minutos da parte final do confronto, um bate-rebate na área da equipe russa terminou com o gol de Roman Yaremchuk.
OUTROS RESULTADOSSheriff 1x0 Estrela VermelhaSlavia Praga 1x0 FerencvarosShakhtar Donetsk 2x1 GenkMonaco 3x1 Sparta PragaMidtjylland 0x1 PSVLudogorets 2x2 OlympiacosYoung Boys 3x1 ClujLegia Varsóvia 0x1 Dinamo ZagrebRangers 1x2 Malmo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados