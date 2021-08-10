Benfica vence o Spartak Moscou e avança na fase preliminar da Champions

O Benfica conseguiu a classificação para mais round preliminar da Champions League ao vencer o Spartak Moscou por 2 a 0. No Estádio da Luz, em Lisboa, a equipe portuguesa aumentou a sua vantagem com gols marcados por João Mário e Yaremchuk.VANTAGEMO Benfica entrou em campo com o placar positivo da partida de ida, em Moscou, onde haviam vencido o Spartak por 2 a 1. No começo do confronto desta terça-feira, a equipe portuguesa manteve um ritmo para segurar a sua vantagem.
BENFICA ATACADurante o primeiro tempo da partida desta terça-feira, o Benfica foi superior à equipe adversário no âmbito ofensivo. Os portugueses chegaram mais vezes ao ataque e tiveram uma posse de bola superior ao Spartak Moscou, mas nenhuma equipe marcou.
ABRIU O PLACARJá no início da segunda etapa, o Benfica foi ao ataque para buscar o seu primeiro gol no jogo. Com doze minutos de partida, a equipe lusitana criou uma jogada que culminou no gol do meio-campista João Mário, aumentando o placar agregado para 3 a 1.
AMPLIOUNos acréscimos do segundo tempo, o Benfica conseguiu finalizar de vez as esperanças do Spartak Moscou. Com 47 minutos da parte final do confronto, um bate-rebate na área da equipe russa terminou com o gol de Roman Yaremchuk.
OUTROS RESULTADOSSheriff 1x0 Estrela VermelhaSlavia Praga 1x0 FerencvarosShakhtar Donetsk 2x1 GenkMonaco 3x1 Sparta PragaMidtjylland 0x1 PSVLudogorets 2x2 OlympiacosYoung Boys 3x1 ClujLegia Varsóvia 0x1 Dinamo ZagrebRangers 1x2 Malmo