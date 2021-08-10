Benfica vence o Spartak Moscou e avança na fase preliminar da Champions

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O Benfica conseguiu a classificação para mais round preliminar da Champions League ao vencer o Spartak Moscou por 2 a 0. No Estádio da Luz, em Lisboa, a equipe portuguesa aumentou a sua vantagem com gols marcados por João Mário e Yaremchuk.VANTAGEM​O Benfica entrou em campo com o placar positivo da partida de ida, em Moscou, onde haviam vencido o Spartak por 2 a 1. No começo do confronto desta terça-feira, a equipe portuguesa manteve um ritmo para segurar a sua vantagem.

BENFICA ATACADurante o primeiro tempo da partida desta terça-feira, o Benfica foi superior à equipe adversário no âmbito ofensivo. Os portugueses chegaram mais vezes ao ataque e tiveram uma posse de bola superior ao Spartak Moscou, mas nenhuma equipe marcou.

ABRIU O PLACARJá no início da segunda etapa, o Benfica foi ao ataque para buscar o seu primeiro gol no jogo. Com doze minutos de partida, a equipe lusitana criou uma jogada que culminou no gol do meio-campista João Mário, aumentando o placar agregado para 3 a 1.

AMPLIOUNos acréscimos do segundo tempo, o Benfica conseguiu finalizar de vez as esperanças do Spartak Moscou. Com 47 minutos da parte final do confronto, um bate-rebate na área da equipe russa terminou com o gol de Roman Yaremchuk.