futebol

Benfica vence o PSV em partida de ida da fase preliminar da Champions

Em partida de ida da fase eliminatória antes dos grupos, Benfica de Jorge Jesus conseguiu vitória em casa contra o PSV...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 17:54

LanceNet

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Nesta quarta-feira, o Benfica venceu o PSV pela partida de ida da fase preliminar da Champions League. Jogando em sua casa, o Estádio da Luz, a equipe de Lisboa conseguiu a vitória por 2 a 1, com gols de Rafa Silva e Weigl, enquanto os holandeses marcaram com Gakpo.
Veja a tabela da ChampionsABRIU O PLACARLogo no início da partida, o Benfica conseguiu levar a melhor no campo ofensivo, e foi ao ataque para marcar o seu primeiro gol. Com dez minutos de jogo, a equipe da casa foi eficaz quando Yaremchuk deu a assistência para Rafa Silva abrir o placar.
AMPLIOUEnquanto o primeiro gol da partida saiu já no começo do confronto, o segundo sairia apenas no final dos 45 minutos iniciais. Aos 42', o Benfica foi ao ataque para ampliar a sua vantagem no placar com um gol marcado pelo alemão Julian Weigl.
DESCONTOUAo voltar do intervalo, o PSV encontrou-se atrás do placar por dois gols de diferença, e buscou reagir à desvantagem fora de casa. Com seis minutos do segundo tempo no relógio, a equipe visitante marcou com o ponta-esquerdo Cody Gakpo.
JOGO EQUILIBRADOCom o 2 a 1, o placar ficou aberto na segunda etapa para o Benfica ampliar a sua vantagem, mas a equipe da casa não o fez, assim como PSV, que poderia conseguir o empate, mas falhou em suas chances de ataque criadas. Com isso, o resultado manteve-se até o fim do jogo.
SEQUÊNCIABenfica e PSV disputam o confronto de volta às 16h (de Brasília) da próxima terça-feira, dia 24.
OUTROS RESULTADOSMalmo 2x0 LudogoretsYoung Boys 3x2 Ferencvaros

