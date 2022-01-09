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Benfica vence o Paços de Ferreira no encerramento do primeiro turno do Campeonato Português

Encarnados são comandados por interino, fazem 2 a 0, mas seguem longe do líder Porto...
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Publicado em 

09 jan 2022 às 17:00

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 17:00

O Benfica se recuperou no Campeonato Português e derrotou o Paços de Ferreira, em Lisboa, neste domingo: 2 a 0, em jogo válido pela 17ª rodada da competição, a último do primeiro turno Os gols foram marcados por João Mário e Grimaldo, um em cada tempo. Depois da demissão de Jorge Jesus, o Encarnados foram comandados pelo interino Nelson Verissimo. Confira a tabela do Campeonato ItalianoO resultado ficou mais fácil de ser construído quando o brasileiro Denilson foi expulso, aos 47 do primeiro tempo, quando estava 0 a 0. Dois minutos depois, o placar foi aberto. Aos 40 do segundo tempo, Darwin Núnez marcou aquele que seria o terceiro gol, mas o árbitro anulou.
Com o triunfo, o Benfica chegou aos 40 pontos e segue em terceiro lugar. A liderança é do Porto, que soma 47 e é seguido de perto pelo Sporting Lisboa, que tem 44, todos já com 17 partidas. Em Portugal, os três primeiros se classificam para a Champions, mas o terceiro fica sem a vaga direto na fase de grupos.
Crédito: PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

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