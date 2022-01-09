Benfica vence o Paços de Ferreira no encerramento do primeiro turno do Campeonato Português

O Benfica se recuperou no Campeonato Português e derrotou o Paços de Ferreira, em Lisboa, neste domingo: 2 a 0, em jogo válido pela 17ª rodada da competição, a último do primeiro turno Os gols foram marcados por João Mário e Grimaldo, um em cada tempo. Depois da demissão de Jorge Jesus, o Encarnados foram comandados pelo interino Nelson Verissimo. Confira a tabela do Campeonato ItalianoO resultado ficou mais fácil de ser construído quando o brasileiro Denilson foi expulso, aos 47 do primeiro tempo, quando estava 0 a 0. Dois minutos depois, o placar foi aberto. Aos 40 do segundo tempo, Darwin Núnez marcou aquele que seria o terceiro gol, mas o árbitro anulou.