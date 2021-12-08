Benfica vence o Dínamo de Kiev, vai às oitavas da Champions e Jorge Jesus ganha sobrevida no cargo

Vitória e classificação portuguesa, com certeza. Depois de quatro anos sem ir às oitavas de final da Champions League, o Benfica está de volta ao mata-mata do torneio europeu. Nesta quarta-feira, o clube lusitano bateu o Dínamo de Kiev por 2 a 0 e contou com derrota do Barcelona para garantir sua vaga. Os gols foram marcados por Yaremchuk e Gilberto no Estádio da Luz, em Lisboa.GOLS PERDIDOSCom menos de dez minutos de partida, o jogo já poderia estar empatado em 1 a 1. No primeiro lance, Rafa Silva perdeu gol com o goleiro adversário caído depois de chute de Yaremchuk. Pouco depois, Buyalskyi tocou para Tsygankov, que isolou quase na pequena área com o gol vazio e desperdiçou a chance de colocar o time ucraniano em vantagem.
ABRIU O PLACARO Benfica seguiu pressionando após quase levar o gol e conseguiu inaugurar o marcador aos 15 minutos com Yaremchuk. Depois de linda jogada pela esquerda, João Mário tocou para o camisa 15, que bateu de primeira e não deu chances para o goleiro Bushchan.