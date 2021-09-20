Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Benfica vence o Boavista e segue na liderança da Primeira Liga

Equipe treinada por Jorge Jesus venceu o Boavista por 3 a 1 e manteve invencibilidade no Campeonato Português...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 17:13

LanceNet

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
O Benfica somou mais uma vitória nesta segunda-feira ao bater o Boavista pelo placar de 3 a 1 no Campeonato Português. A equipe treinada por Jorge Jesus marcou com Darwin Núñez (duas vezes) e Julian Weigl, enquanto os adversários descontaram com Gustavo Sauer.
Veja a tabela do PortuguêsO Benfica pressionou o Boavista no início da partida, e abriu o placar no início da partida com gol marcado pelo atacante Darwin Núñez após assistência do meio-campista Diogo Gonçalves.
A equipe visitante, por sua vez, não deixou barato para o Benfica, e pressionou o time da casa para buscar o empate ainda no primeiro tempo. O atacante Gustavo Sauber deixou tudo igual no placar após receber assistência de Sebastián Pérez.
Ainda na primeira etapa, o Benfica ficou na frente do placar logo após o gol de empate no Boavista. O zagueiro Nicolás Otamendi concedeu uma assistência para o volante Julian Weigl, que fechou o primeiro tempo com o placar de 2 a 1 para as Águias.
No início do segundo tempo, o atacante Darwin Núñez fez o seu segundo gol na partida para ampliar a vantagem do Benfica. A equipe da casa fechou a conta com o 3 a 1 após assistência do meio-campista Rafa Silva aos 16 minutos da etapa final.
SEQUÊNCIAO Benfica atua contra o Vitória de Guimarães neste sábado, às 14h (de Brasília). O Boavista, por sua vez, enfrenta o Paços de Ferreira às 16:15h (de Brasília) de quinta-feira.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados