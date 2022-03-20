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futebol

Benfica vence Estoril pelo Campeonato Português, mas continua longe da liderança

A equipe segue na terceira colocação da competição, dez pontos atrás do líder Porto
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LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2022 às 18:22

Publicado em 20 de Março de 2022 às 18:22

O Benfica venceu por 2 a 1 o Estoril no Estádio da Luz, pela 27ª rodada do Campeonato Português. O jogo foi equilibrado, mas o Benfica soube concluir as jogadas de ataque para vencer em casa. > Veja a tabela do Campeonato Português
Logo nos dez minutos iniciais, o Benfica ficou perto de marcar duas vezes, mas foi impedido pelas defesas do goleiro do Estoril. A equipe visitante, por sua vez, reagiu e chegou com perigo em seguida.
Após a chegada do Estoril, o Benfica foi ao ataque e abriu o placar em casa. Em jogada de contra-ataque, Rafa Silva carregou a bola desde o campo de defesa e entrou dentro da área para bater na saída do goleiro.
O Benfica ainda ampliou a vantagem no segundo tempo, com gol de Gonçalo Ramos, aos oito minutos. A equipe da casa relaxou em campo e o Estoril aproveitou para diminuir a vantagem no placar.
Mesmo com a vitória, o Benfica segue na terceira colocação e está distante da liderança do Campeonato Português. O líder é o Porto, com 71 pontos, dez a mais em relação ao Benfica.
Crédito: (Foto:PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

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