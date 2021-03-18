Benfica tem interesse na contratação de atacante do Boca Juniors

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Um dos principais nomes do Boca Juniors, da Argentina, o atacante Sebastian Villa voltou a ser alvo do Benfica, de Portugal. De acordo com informações da imprensa portenha, os Encarnados têm interesse na contratação do jogador de 24 anos para a próxima temporada.

+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsSegundo a edição argentina do jornal "Marca", a direção do clube português já entrou em contato com os representantes do colombiano para saber a respeito da situação do jogador. Em fevereiro, o Boca Juniors renovou o vínculo do atleta até dezembro de 2024.

+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada