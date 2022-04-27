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futebol

Benfica perto de anunciar Roger Schmidt como novo técnico

A equipe portuguesa está sendo comandado interinamente por Nélson Veríssimo desde a saída de Jorge Jesus
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Publicado em 27 de Abril de 2022 às 13:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 13:35
O Benfica tem um princípio de acordo com Roger Schmidt para ser o novo treinador da equipe. O clube notificou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que está em negociações com o técnico, que hoje comanda o PSV.> Neymar é visto como peça descartável em possível reformulação do Paris Saint-Germain, diz jornal
O processo de notificar uma negociação do clube à CMVM é normal em Portugal. Com isso, o nome do treinador veio à tona antes mesmo do anúncio oficial pelo Benfica.
Roger Schmidt vem para ser o novo treinador do Benfica após a equipe ser comandada pelo interino Nélson Veríssimo. Antes de Veríssimo, o cargo pertencia a Jorge Jesus, português ex-Flamengo.
O treinador alemão tem vínculo com o PSV até o fim desta temporada. Pelo clube, Roger Schmidt foi campeão da Copa dos Países Baixos e da Supercopa dos Países Baixos em 2020-2021.
Crédito: RogerSchmidtestámuitopróximodoBenfica(Foto:Divulgação

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