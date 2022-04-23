Benfica fica somente no empate com o Famalicão e fica mais distante de vaga na Champions

Benfica e Famalicão ficaram no empate sem gols pela 31ª rodada do Campeonato Português. As Águias dominaram o jogo, mas não conseguiram furar a defesa fechada do adversário. Com o empate, a equipe fica mais distante de alcançar a vaga na Champions League> Veja a tabela do Campeonato Português

PRESSÃO DO BENFICA!O Benfica controlou as ações do jogo e foi superior em campo. Porém, não conseguiu furar a defesa do Famalicão, que jogou bem recuado e fechado. As Águias buscaram o ataque o tempo todo, mas não conseguiram criar muitas chances claras de gol por conta da marcação adversária.

PÊNALTI?O Benfica ganhou uma esperança no fim do jogo. Após bola sobrada na área, Otamendi bateu para o gol e a bola foi na mão do zagueiro adversário. Após muita reclamação o árbitro esperou a revisão do VAR e, depois de muita demora, o pênalti não foi assinalado.

TABELACom o empate, o Benfica fica mais distante de conseguir o objetivo de se classificar à Champions League. O Sporting está cinco pontos na frente e ainda joga na rodada, contra o Boavista.