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Benfica fica somente no empate com o Famalicão e fica mais distante de vaga na Champions

As Águias disputam a vaga com o Sporting, mas estão cinco pontos na desvantagem nesta reta final do Campeonato Português.
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LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2022 às 16:20

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 16:20

Benfica e Famalicão ficaram no empate sem gols pela 31ª rodada do Campeonato Português. As Águias dominaram o jogo, mas não conseguiram furar a defesa fechada do adversário. Com o empate, a equipe fica mais distante de alcançar a vaga na Champions League> Veja a tabela do Campeonato Português
PRESSÃO DO BENFICA!O Benfica controlou as ações do jogo e foi superior em campo. Porém, não conseguiu furar a defesa do Famalicão, que jogou bem recuado e fechado. As Águias buscaram o ataque o tempo todo, mas não conseguiram criar muitas chances claras de gol por conta da marcação adversária.
PÊNALTI?O Benfica ganhou uma esperança no fim do jogo. Após bola sobrada na área, Otamendi bateu para o gol e a bola foi na mão do zagueiro adversário. Após muita reclamação o árbitro esperou a revisão do VAR e, depois de muita demora, o pênalti não foi assinalado.
TABELACom o empate, o Benfica fica mais distante de conseguir o objetivo de se classificar à Champions League. O Sporting está cinco pontos na frente e ainda joga na rodada, contra o Boavista.
Crédito: BenficaempatacomFamalicãopeloCampeonatoPortuguês(Foto:CARLOSCOSTA/AFP

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