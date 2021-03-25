Benfica e Diego Costa devem conversar em busca de acordo

O Benfica deve conversar com o atacante Diego Costa nos próximos dias com o objetivo de ouvir os desejos do espanhol, segundo o jornal “A Bola”. O centroavante foi oferecido ao clube de Jorge Jesus pelo empresário Jorge Mendes. De acordo com as informações, os Encarnados estariam dispostos a pagar um salário de 2,5 milhões de euros (R$ 16 milhões) anuais, além de um prêmio pela assinatura do contrato que pode chegar aos 3 milhões de euros (R$ 19 milhões).O nome do jogador foi posto na mesa do time português na última janela de transferências de verão, mas as Águias tinham a esperança de que poderiam contratar Cavani, que acabou assinando com o Manchester United. Neste momento, Diego Costa está sem clube após rescindir amigavelmente com o Atlético de Madrid em janeiro por conta do pouco espaço que tinha na equipe de Simeone desde a chegada de Luis Suárez.