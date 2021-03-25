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futebol

Benfica e Diego Costa devem conversar em busca de acordo

Atacante foi oferecido para o clube português em 2020, mas clube português deu prioridade para Cavani. Jogador deve rebaixar pedida salarial para assinar...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 13:13

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 13:13
Crédito: AFP
O Benfica deve conversar com o atacante Diego Costa nos próximos dias com o objetivo de ouvir os desejos do espanhol, segundo o jornal “A Bola”. O centroavante foi oferecido ao clube de Jorge Jesus pelo empresário Jorge Mendes. De acordo com as informações, os Encarnados estariam dispostos a pagar um salário de 2,5 milhões de euros (R$ 16 milhões) anuais, além de um prêmio pela assinatura do contrato que pode chegar aos 3 milhões de euros (R$ 19 milhões).O nome do jogador foi posto na mesa do time português na última janela de transferências de verão, mas as Águias tinham a esperança de que poderiam contratar Cavani, que acabou assinando com o Manchester United. Neste momento, Diego Costa está sem clube após rescindir amigavelmente com o Atlético de Madrid em janeiro por conta do pouco espaço que tinha na equipe de Simeone desde a chegada de Luis Suárez.
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Com isso, o centroavante é um jogador livre e pode negociar sua transferência sem custos para o clube que for contratá-lo. Embora as partes ainda não tenham um acordo, a expectativa é de que o espanhol aceite uma proposta salarial mais baixa do que recebia pelo fato de estar desempregado e com 32 anos de idade.

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