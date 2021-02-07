  • Benfica descarta demissão de Jorge Jesus e treinador só sairá do clube por vontade própria, diz jornal
Benfica descarta demissão de Jorge Jesus e treinador só sairá do clube por vontade própria, diz jornal

Ex-técnico do Flamengo vive momento difícil à frente do clube lusitano, mas presidente da equipe descarta mandá-lo embora antes do fim do contrato, que vai até junho de 2022...
LanceNet

07 fev 2021 às 16:38

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 16:38

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Apesar da má fase vivida pelo Benfica, o técnico Jorge Jesus não corre risco de ser demitido da equipe encarnada. De acordo com a imprensa lusitana, o presidente das Águias, Luís Filipe Vieira, bancou a permanência do ex-treinador do Flamengo na capital portuguesa.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsSegundo o jornal "Record", o mandatário benfiquista, que é amigo pessoal do Mister, assegurou que o treinador só sairá da equipe caso seja de sua vontade. Com contrato até junho de 2022, o comandante não aparenta vontade de sair do clube.
Eliminado da Champions League na fase prévia à fase de grupos, o Benfica está classificado na Liga Europa. Nas competições nacionais, no entanto, o panorama é diferente. Apesar de estar na semifinal da Taça de Portugal, o clube não se classificou para a final da Taça da Liga. Na liga portuguesa, o Benfica está em quarto, 11 pontos atrás do líder e há quatro jogos sem vencer.

