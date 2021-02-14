Benfica de Jorge Jesus empata com o Moreirense pelo Português

Neste domingo, o Moreirense recebeu o Benfica em seu estádio em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Português. A equipe de Jorge Jesus, favorita para o confronto, saiu na frente com gol de Seferovic, mas viu o empate com Yan Santos.
Veja a tabela do PortuguêsABRIU O PLACARCriando as jogadas, o Benfica conseguiu abrir o placar na primeira etapa. Com um grande espaço para explorar na defesa do Moreirense, a equipe da capital acertou um passe em profundidade, e Haris Seferovic recebeu, avançou e marcou.
EMPATEPróximo ao final da primeira etapa, o Moreirense criou dentro da área, e o atacante Walterson foi derrubado por Grimaldo. Com o pênalti assinalado, quem partiu para a cobrança foi o brasileiro Yan Santos, que marcou o gol, deixando o placar empatado.
DEFESAO Moreirense teve menos a bola na segunda parte do confronto (foram 30% contra 70% de posse de bola do Benfica), e acabou por defender-se na maior parte do tempo, sendo eficaz em tal quesito. A equipe da casa pouco avançou, mas acertou algumas finalizações.
ATAQUEAo contrário do Moreirense, o Benfica buscou mais a vitória no segundo tempo. A equipe de Jorge Jesus, além de ter a posse da bola por mais tempo, finalizou sete vezes, e criou chances de perigo, mas não foi eficaz na partida, parando no bloqueio defensivo do adversário.
SEQUÊNCIAO Moreirense entra em campo nesta sexta-feira, às 17:30h (de Brasília), quando enfrenta o Boavista pela 20ª rodada do Campeonato Português. O Benfica, por sua vez, enfrenta o Arsenal às 17h (de Brasília) desta quinta-feira, em partida de ida da primeira fase de mata-mata da Europa League.