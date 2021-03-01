Benfica de Jorge Jesus contorna má fase, e vence o Rio Ave pelo Português

Nesta segunda-feira, o Benfica decidiu contornar a má fase existente no clube. A equipe de Jorge Jesus recebeu o Rio Ave no Estádio da Luz pela 21ª rodada do Campeonato Português, e venceu o confronto por 2 a 0, com gols de Seferovic e Pizzi.
VISITANTES ATACAMQuem atacou mais vezes na primeira etapa foi o Rio Ave, que finalizou sete vezes, sendo quatro chutes ao gol do Benfica, mas foi parado pelo goleiro Helton Leite, que precisou compensar as falhas da defesa. A equipe permaneceu superior, mas não marcou.
BENFICA FRIOA partida do Benfica ficou marcada, nos primeiros 45 minutos, por um chute de Everton Cebolinha na trave já no início do jogo. Após esta finalização, a equipe pouco ofereceu perigo ao Rio Ave, consideravelmente superior que o time de Jorge Jesus.
A BOLA ENTRAMesmo sem fazer uma boa primeira etapa, o Benfica conseguiu marcar na segunda parte do confronto A jogada foi bem trabalhada, e Everton Cebolinha acertou um passe para Seferovic, que abriu o placar. Após revisão do VAR, o gol foi concedido.
AMPLIAO alívio final do Benfica veio aos 32 minutos do segundo tempo, quando a equipe conseguiu marcar mais um gol no Estádio da Luz. A jogada foi de uma boa troca de passes até chegar em Pizzi que, de fora da área, chutou com força para o gol.
SEQUÊNCIAO Benfica enfrenta, às 17:15h (de Brasília) desta quinta-feira, o Estoril, em partida válida pela semifinal da Taça de Portugal. O Rio Ave, por sua vez, enfrenta o Farense, às 17h (de Brasília) deste domingo, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Português.