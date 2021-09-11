futebol

Benfica brilha e goleia o Santa Clara fora de casa pelo Português

Brasileiro Rodrigo Pinho marcou em goleada do Benfica sobre o Santa Clara pela quinta rodada da Primeira Liga...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 16:08

LanceNet

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Treinado por Jorge Jesus, o Benfica conseguiu mais uma vitória na Primeira Liga Portuguesa ao bater o Santa Clara neste sábado. Com uma goleada de 5 a 0 aplicada fora de sua casa, as 'Águias' seguem invictas no Campeonato Português.Veja a tabela do Português
PRIMEIRO TEMPOO Santa Clara chegou ao ataque em número maior de vezes que a equipe da Benfica, mas não conseguiu marcar nenhum gol. Foram cinco finalizações para a equipe da casa, um número maior que as duas do Benfica, que levou a melhor.
O primeiro gol da partida saiu no final do primeiro tempo, e foi favorável para o Benfica. Aos 42 minutos de jogo, a equipe de Lisboa foi ao ataque, e marcou com Rodrigo Pinho após receber assistência do lateral-esquerdo Alejandro Grimaldo.
SEGUNDO TEMPO​Foi na segunda etapa que a goleada do Benfica finalmente saiu. Darwin Núñez fez o 2 a 0 com assistência de Everton, e Rafa Silva colocou a equipe do Estádio da Luz com uma vantagem grande de três gols após receber do volante Julian Weigl.
A equipe da capital portuguesa não ficou satisfeita com o 3 a 0, e foi ao ataque para ampliar a sua vantagem. Darwin Núñez marcou mais uma vez após assistência de Lucas Veríssimo, e o 5 a 0 chegou com gol do atacante Yaremchuk.
SEQUÊNCIAO Benfica enfrenta o Dinamo de Kiev às 16h (de Brasília) desta terça-feira pela Champions League.

