Benfica atualiza estado de saúde do treinador Jorge Jesus: 'Melhoria clínica significativa'

O Benfica atualizou o quadro de saúde do treinador Jorge Jesus. Segundo o clube, ele apresentou uma melhora cínica significativa em relação ao quadro de infecção respiratória provocada pela Covid-19.Confira a tabela da Primeira LigaO Benfica ainda informa que Jesus encontra-se em repouso em casa e sob acompanhamento por parte do departamento médico do clube e do corpo clínico do Hospital da Luz. Ele não estará presente no próximo jogo das Águias contra o Vitória de Guimarães, nesta sexta-feira. No entanto, o Benfica espera que o treinador volte às atividades habituais já na próxima semana.O técnico testou positivo para a doença no dia 28 de janeiro deste ano. Nas duas semanas que antecederam o teste positivo, Jorge Jesus teve sete negativados. Ele já apresentava sintomas característicos da Covid-19 como febre, tosse e dificuldades respiratóriasCONFIRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO BENFICA