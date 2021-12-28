Benfica anuncia saída de Jorge Jesus dois dias antes de jogo contra o Porto

O Benfica anunciou a demissão de Jorge Jesus do comando técnico da equipe nesta terça-feira. As Águias encaram o Porto nesta quinta-feira pelo Campeonato Português, mas o clube será dirigido por Nélson Veríssimo, treinador do Benfica B, que permanece no cargo até o fim da temporada.Nesta manhã, os atletas dos Encarnados não participaram de uma sessão de treinamento após o Míster colocar seu cargo à disposição. Após a dispensa dos atletas, o comandante se encontrou com Rui Costa, presidente das Águias, e a reunião selou a saída do técnico.

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De acordo com a imprensa portuguesa, Jorge Jesus não viu condições de dar continuidade ao seu trabalho após um motim do elenco que se recusou a treinar na última segunda-feira. As informações apontam que o grupo não gostou do afastamento de Pizzi, um dos principais nomes do plantel, e das críticas após a eliminação na Taça de Portugal para o Porto.

Luís Miguel Henriques, advogado de JJ, também esteteve presente no CT do Benfica para acertar a rescisão contratual de seu cliente. Também de acordo com os jornais de Portugal, o Míster não busca nenhuma indenização, mas quer receber seu salário até encontrar um novo clube.

FRACASSOS ACUMULADOSDesde que retornou ao Benfica, Jorge Jesus nunca conseguiu conquistar os torcedores dos Encarnados e encontrou dificuldades durante os 529 dias à frente do clube. Tudo começou com a eliminação para o PAOK, de Abel Ferreira, na Champions League sem conseguir chegar na fase de grupos.

No Campeonato Português, as Águias conseguiram alcançar somente a 3ª colocação na tabela. Na Taça de Portugal, o clube foi derrotado na final para o Braga. Já pela Taça da Liga, os Encarnados também perderam para a equipe de Carlos Carvalhal na semifinal.

Na atual temporada, o Míster conseguiu classificar o Benfica às oitavas de final da Champions League, está na semifinal da Taça da Liga, mas ocupa a 3ª posição na Primeira Liga e está eliminado da Taça de Portugal. Com isso, a equipe ainda tem chance de conquistar três títulos.

INTERESSE DO BRASIL​No Brasil, Jorge Jesus construiu uma relação muito forte com o Flamengo após assumir a equipe carioca em 2019 e ser responsável pelas conquistas do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa.

O Rubro-Negro segue sem treinador desde a saída de Renato Gaúcho, embora Paulo Sousa esteja com um acerto encaminhado para assumir o Flamengo. Além do clube do Rio de Janeiro, o Atlético-MG também se interessa pelo Míster devido a surpreendente saída de Cuca.