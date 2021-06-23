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futebol

Benfica anuncia chegada de atacante brasileiro para a temporada

Rodrigo Pinho jogou a última temporada com o Marítimo e assinou contrato até 2026...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jun 2021 às 14:11

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 14:11

Crédito: Rodrigo Pinho é novo reforço do Benfica (Divulgação
O Benfica anunciou a contratação do atacante brasileiro Rodrigo Pinho nesta quarta-feira. O centroavante assinou vínculo com a equipe dirigida por Jorge Jesus até 2026. O atlta de 30 anos esteve no Marítimo nos últimos quatro anos de sua carreira.Na última temporada, o veterano foi um dos principais nomes do time da Ilha da Maneira. O artilheiro terminou o Campeonato Português com nove gols anotados e foi o principal goleador do plantel ao lado de Joel no torneio. O atleta também marcou seis gols em três partidas da Taça de Portugal.
> Veja a tabela da Eurocopa
O Benfica estava interessado na contratação de um centroavante para disputar posição com Seferovic. O nome de Carlos, ex-Atlético-MG era um dos principais cotados após a boa campanha com o Santa Clara. No Brasil, Rodrigo Pinho jogou no Bangu e Madureira.

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