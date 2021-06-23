Benfica anuncia chegada de atacante brasileiro para a temporada

O Benfica anunciou a contratação do atacante brasileiro Rodrigo Pinho nesta quarta-feira. O centroavante assinou vínculo com a equipe dirigida por Jorge Jesus até 2026. O atlta de 30 anos esteve no Marítimo nos últimos quatro anos de sua carreira.Na última temporada, o veterano foi um dos principais nomes do time da Ilha da Maneira. O artilheiro terminou o Campeonato Português com nove gols anotados e foi o principal goleador do plantel ao lado de Joel no torneio. O atleta também marcou seis gols em três partidas da Taça de Portugal.