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futebol

Benfica anuncia a chegada do zagueiro Lucas Veríssimo, ex-Santos

Defensor de 25 anos deixou o Santos após o vice-campeonato da Libertadores, e já apresentou ao novo clube. Brasileiro assistiu a vitória sobre o Famalicão na segunda...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 17:43

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:43

Crédito: Tânia Paulo / SL Benfica
O Benfica anunciou nesta terça-feira a chegada do zagueiro Lucas Veríssimo, que estava no Santos. O brasileiro de 25 anos, que foi comprado por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões), passou por exames médicos no clube português e assinou contrato até junho de 2025.
+ Veja a tabela do Campeonato Português- Estou chegando a um grande clube, o maior de Portugal e um dos maiores do mundo. A expectativa é sempre conquistar títulos e crescer ainda mais como jogador - disse Lucas Veríssimo em entrevista ao canal oficial do Benfica.
+ Tem clube interessado em Alexandre Pato: veja jogadores com passagem por seleção que estão sem time
Nesta terça-feira, Veríssimo participou do treino em seu novo clube e conheceu os novos companheiros. Na segunda-feira, o defensor assistiu a vitória do Benfica sobre o Famalicão, por 2 a 0, no Campeonato Português, no Estádio da Luz.
- Tive, ao longo dos anos, propostas de outros clubes, mas nenhuma me atraiu tanto como a do Benfica. É um clube que já conquistou inúmeros títulos. Tenho um "espelho" aqui dentro que vi e acompanhei, que é o Luisão. É um jogador com o qual me identifico. Sempre gostou de ganhar e de títulos. Tudo isto junto fez-me escolher o Benfica - disse.

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