Benfica anuncia a chegada do zagueiro Lucas Veríssimo, ex-Santos

Crédito: Tânia Paulo / SL Benfica

O Benfica anunciou nesta terça-feira a chegada do zagueiro Lucas Veríssimo, que estava no Santos. O brasileiro de 25 anos, que foi comprado por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões), passou por exames médicos no clube português e assinou contrato até junho de 2025.

+ Veja a tabela do Campeonato Português- Estou chegando a um grande clube, o maior de Portugal e um dos maiores do mundo. A expectativa é sempre conquistar títulos e crescer ainda mais como jogador - disse Lucas Veríssimo em entrevista ao canal oficial do Benfica.

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Nesta terça-feira, Veríssimo participou do treino em seu novo clube e conheceu os novos companheiros. Na segunda-feira, o defensor assistiu a vitória do Benfica sobre o Famalicão, por 2 a 0, no Campeonato Português, no Estádio da Luz.