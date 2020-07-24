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futebol

Benfica acha a proposta de Cavani inviável e descarta a sua contratação

Apuração do Jornal 'A Bola' indica que atacante uruguaio - de saída do Paris Saint-Germain -  pediu salário equivalente a R$ 10 milhões mensais, alta demais para o clube português...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 01:44

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 01:44

Crédito: Cavani, que deixará o PSG no fim da temporada, era sonho do Benfica. Mas proposta salarial assustou (twitter PSG
De acordo com o Jornal português 'A Bola', Cavani, o jogador que era visto como a contratação de impacto do Benfica para a próxima temporada - quando o time será treinador por ex-Flamengo Jorge Jesus - é carta fora do baralho.​Isso ocorre em razão de, segundo apurou 'A Bola', os representantes do atacante queriam que o salário do uruguaio no clubes lisboeta ficasse na casa de 20 milhões de euros/ano (R$ 121 milhões), o que é considerado inviável pelo presidente das Águias, Luís Filipe Vieira.
Cavani, que tem 33 anos, terminou seu contrato com o PSG e passou a ser dono de seus próprios direitos. Assim, vem buscando a melhor oferta.​

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