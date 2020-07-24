Benfica acha a proposta de Cavani inviável e descarta a sua contratação

De acordo com o Jornal português 'A Bola', Cavani, o jogador que era visto como a contratação de impacto do Benfica para a próxima temporada - quando o time será treinador por ex-Flamengo Jorge Jesus - é carta fora do baralho.​Isso ocorre em razão de, segundo apurou 'A Bola', os representantes do atacante queriam que o salário do uruguaio no clubes lisboeta ficasse na casa de 20 milhões de euros/ano (R$ 121 milhões), o que é considerado inviável pelo presidente das Águias, Luís Filipe Vieira.