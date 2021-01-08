Benfica acerta contratação de atacante brasileiro com passagens por Madureira e Bangu

Crédito: Helder Santos Fotografia

Já com Everton Cebolinha, Pedrinho, Gilberto e cia. no elenco, o Benfica está próximo de anunciar mais um brasileiro. Trata-se do atacante Rodrigo Pinho, que atua no Marítimo, da primeira divisão de Portugal. De acordo com a informação divulgada pelos jornais “A Bola” e “Record", o atleta de 29 anos, com passagens por Madureira e Bangu, já tem um acordo para se transferir para os Encarnados na próxima temporada.

+ Bayern interessado em meia, e United pode pagar R$ 653 milhões em jogador rival… Veja o Dia do MercadoNos seis meses finais de contrato com o Marítimo, Pinho aceitou a proposta do Benfica e irá sem custos para a equipe comandada por Jorge Jesus. Na atual temporada, ele é o artilheiro do clube da Ilha da Madeira com 12 gols em 14 jogos, sendo sete no Campeonato Português. O atacante, inclusive, foi eleito o melhor atacante da liga no mês de novembro.

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