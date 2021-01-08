Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Benfica acerta contratação de atacante brasileiro com passagens por Madureira e Bangu
futebol

Benfica acerta contratação de atacante brasileiro com passagens por Madureira e Bangu

Rodrigo Pinho, de 29 anos, está em final de contrato com o Marítimo e tem acordo com a equipe de Jorge Jesus para próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2021 às 10:43

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 10:43

Crédito: Helder Santos Fotografia
Já com Everton Cebolinha, Pedrinho, Gilberto e cia. no elenco, o Benfica está próximo de anunciar mais um brasileiro. Trata-se do atacante Rodrigo Pinho, que atua no Marítimo, da primeira divisão de Portugal. De acordo com a informação divulgada pelos jornais “A Bola” e “Record", o atleta de 29 anos, com passagens por Madureira e Bangu, já tem um acordo para se transferir para os Encarnados na próxima temporada.
+ Bayern interessado em meia, e United pode pagar R$ 653 milhões em jogador rival… Veja o Dia do MercadoNos seis meses finais de contrato com o Marítimo, Pinho aceitou a proposta do Benfica e irá sem custos para a equipe comandada por Jorge Jesus. Na atual temporada, ele é o artilheiro do clube da Ilha da Madeira com 12 gols em 14 jogos, sendo sete no Campeonato Português. O atacante, inclusive, foi eleito o melhor atacante da liga no mês de novembro.
+ Benfica em má fase: confira a tabela completa do Campeonato Português
Desde 2017 no Marítimo, Rodrigo acumula 36 gols em 111 partidas. No Brasil, ele atuou por Cabofriense - onde estreou como profissional, em 2013 -, Bangu e Madureira. Após bom desempenho no Campeonato Carioca de 2015, o atacante foi contratado pelo Braga, de Portugal, onde também jogou pelo Nacional da Ilha da Madeira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carolina Ferraz é desligada do Domingo Espetacular pela Record; saiba o motivo
Imagem de destaque
Morre ator Michael Patrick, de Game of Thrones, aos 35 anos
Imagem de destaque
Lua Minguante: veja o que cada signo deve desapegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados