Benevenuto, do Botafogo, é premiado como melhor zagueiro do Carioca

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O empate sem gols com o Coritiba, na última quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, pode ter sido um balde de água fria para muitos torcedores do Botafogo. O duelo, contudo, pode ficar marcado para Marcelo Benevenuto. O camisa 14 do Alvinegro recebeu o prêmio de melhor zagueiro do último Campeonato Carioca.

O prêmio foi entregue por um representante da FERJ antes do jogo entre Botafogo e Coritiba começar. Marcelo Benevenuto foi o único representante do Botafogo na seleção do Campeonato Carioca e formou a dupla de zagueiros ao lado de Rodrigo Caio, do Flamengo.

- Fico feliz por isso, espero estar sempre ajudando o nosso Glorioso. Temos que voltar a vencer para acostumar com vitória. Estávamos em sequência boa, não entramos ligados sábado (contra o Internacional) nos primeiros 20 minutos - afirmou o zagueiro antes do duelo.