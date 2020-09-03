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Benevenuto, do Botafogo, é premiado como melhor zagueiro do Carioca

Defensor recebeu prêmio da FERJ antes da partida contra o Coritiba, pelo Brasileirão...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 15:39

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 15:39
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O empate sem gols com o Coritiba, na última quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, pode ter sido um balde de água fria para muitos torcedores do Botafogo. O duelo, contudo, pode ficar marcado para Marcelo Benevenuto. O camisa 14 do Alvinegro recebeu o prêmio de melhor zagueiro do último Campeonato Carioca.
O prêmio foi entregue por um representante da FERJ antes do jogo entre Botafogo e Coritiba começar. Marcelo Benevenuto foi o único representante do Botafogo na seleção do Campeonato Carioca e formou a dupla de zagueiros ao lado de Rodrigo Caio, do Flamengo.
- Fico feliz por isso, espero estar sempre ajudando o nosso Glorioso. Temos que voltar a vencer para acostumar com vitória. Estávamos em sequência boa, não entramos ligados sábado (contra o Internacional) nos primeiros 20 minutos - afirmou o zagueiro antes do duelo.
A equipe comandada por Paulo Autuori retorna aos gramados no próximo sábado, às 19h, para enfrentar o Corinthians na Arena Neo Quimica. A partida é válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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