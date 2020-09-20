futebol

Benevenuto define 'gosto de derrota' em empate do Botafogo: 'Mandamos no jogo'

Zagueiro do Alvinegro afirmou que equipe foi superior ao Santos, mas faltou capricho perto do gol adversário para fazer a bola entrar...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 20:24

20 set 2020 às 20:24
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo aumentou a sequência sem vitórias no Brasileirão. Com o empate sem gols diante do Santos neste domingo, no Estádio Nilton Santos, são sete rodadas sem saber o que é um resultado positivo. Na visão de Marcelo Benevenuto, contudo, o Alvinegro merecia um resultado melhor contra o Peixe.
- Gosto de derrota, pelo o que apresentamos em campo. Acho que mandamos no jogo hoje. A equipe foi bem intensa, o que faltou mesmo foi o gol. Acertar o último passe lá na frente para a bola entrar. Não deu hoje, vamos ver no próximo jogo - afirmou o zagueiro ao "Premiere".
Agora o Botafogo vira a chave. O próximo compromisso é na quarta-feira, às 21h30, contra o Vasco, pela Copa do Brasil. O Glorioso venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e se classifica às oitavas de final até com um empate.
- Agora é focar na Copa do Brasil. Ir em São Januário e fazer um bom jogo. Buscar essa classificação para o Botafogo - completou.

