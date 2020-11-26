Benevenuto critica primeiro tempo do Botafogo após derrota: 'Não conseguimos trocar três passes'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Marcelo Benevenuto saiu na bronca com a atuação do Botafogo. Autor do gol alvinegro na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro afirmou que a equipe não fez uma boa etapa inicial e demorou para mostrar reação.

- Nosso primeiro tempo foi ridículo, não conseguimos trocar três passes um com o outro. Foi muito protocolar. E no segundo tempo a gente esperou tomar o gol para reagir. Contra o Atlético, equipe da ponta da tabela, é muito difícil reagir. Fica de lição para o resto do campeonato - analisou, em entrevista à "Rede Globo".