Benevenuto critica primeiro tempo do Botafogo após derrota: 'Não conseguimos trocar três passes'

Marcelo Benevenuto saiu na bronca com a atuação do Botafogo. Autor do gol alvinegro na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro afirmou que a equipe não fez uma boa etapa inicial e demorou para mostrar reação.
- Nosso primeiro tempo foi ridículo, não conseguimos trocar três passes um com o outro. Foi muito protocolar. E no segundo tempo a gente esperou tomar o gol para reagir. Contra o Atlético, equipe da ponta da tabela, é muito difícil reagir. Fica de lição para o resto do campeonato - analisou, em entrevista à "Rede Globo".
Com 20 pontos, o Botafogo é o 19º colocado do Brasileirão e passa por situação complicada na competição, estando a cinco pontos do Sport, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A próxima partida será no dia 5 de dezembro contra o Flamengo, no Nilton Santos.