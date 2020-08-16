'Bênção' de Kalou dá mais força para jovens do Botafogo tentarem se impor diante do Fortaleza

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Os jovens do Botafogo ganharam uma motivação a mais para partirem em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Prestes a medirem forças com o Fortaleza, na Arena do Castelão, neste domingo, às 19h30, jogadores promissores como o zagueiro Kanu, o meio-campista Caio Alexandre e o ponta Luis Henrique ganharam a "bênção" do esperado reforço alvinegro Salomon Kalou. O jogo é válido pela terceira rodada da competição nacional.

Durante sua apresentação no Estádio Nilton Santos, o marfinense (que revelou que assistiu ao empate em 1 a 1 da equipe com o RB Bragantino) destacou o vigor que o Glorioso vem demonstrando graças ao fôlego dos jovens titulares.

- Eu vejo que a equipe é muito jovem, muito cheia de energia. Pretendo ajudar com minha experiência - afirmou o marfinense, durante a entrevista coletiva virtual que concedeu no último sábado, no Estádio Nilton Santos.

Em meio a tantos jogadores novos com os quais trabalhará, um nome chamou atenção do novo camisa 8 do Botafogo.

- Matheus Babi tem muito potencial e boas chances de progredir. Caso continue a atuar desta forma, tende a ser um dos melhores da sua posição - destacou.

O jogador de 23 anos, que havia marcado o gol de empate no duelo com o Massa Bruta, seguirá como esperança de gols. Seu concorrente no setor, Pedro Raul, se recuperou recentemente de Covid-19, e sequer viajou para a capital cearense.

Com isto, cabe ao "Babigol" comprovar que é muito mais do que uma promessa para o torcedor do Alvinegro (e também para o seu recém-chegado colega de clube). Matheus Babi terá como companheiros no ataque outros dois jogadores jovens.

Recuperado de dores musculares, Luiz Fernando, de 21 anos, deve voltar a ser lançado como titular pelo técnico Paulo Autuori. Luis Henrique, de 18 anos, é outro garoto que tentará furar o bloqueio intenso do Fortaleza.