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'Bênção' de Kalou dá mais força para jovens do Botafogo tentarem se impor diante do Fortaleza

Elogiada pela energia que mostra em campo, equipe de Paulo Autuori luta por sua primeira vitória no Brasileirão neste domingo, às 19h30, na Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 07:25

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 07:25

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Os jovens do Botafogo ganharam uma motivação a mais para partirem em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Prestes a medirem forças com o Fortaleza, na Arena do Castelão, neste domingo, às 19h30, jogadores promissores como o zagueiro Kanu, o meio-campista Caio Alexandre e o ponta Luis Henrique ganharam a "bênção" do esperado reforço alvinegro Salomon Kalou. O jogo é válido pela terceira rodada da competição nacional.
Durante sua apresentação no Estádio Nilton Santos, o marfinense (que revelou que assistiu ao empate em 1 a 1 da equipe com o RB Bragantino) destacou o vigor que o Glorioso vem demonstrando graças ao fôlego dos jovens titulares.
- Eu vejo que a equipe é muito jovem, muito cheia de energia. Pretendo ajudar com minha experiência - afirmou o marfinense, durante a entrevista coletiva virtual que concedeu no último sábado, no Estádio Nilton Santos.
Em meio a tantos jogadores novos com os quais trabalhará, um nome chamou atenção do novo camisa 8 do Botafogo.
- Matheus Babi tem muito potencial e boas chances de progredir. Caso continue a atuar desta forma, tende a ser um dos melhores da sua posição - destacou.
O jogador de 23 anos, que havia marcado o gol de empate no duelo com o Massa Bruta, seguirá como esperança de gols. Seu concorrente no setor, Pedro Raul, se recuperou recentemente de Covid-19, e sequer viajou para a capital cearense.
Com isto, cabe ao "Babigol" comprovar que é muito mais do que uma promessa para o torcedor do Alvinegro (e também para o seu recém-chegado colega de clube). Matheus Babi terá como companheiros no ataque outros dois jogadores jovens.
Recuperado de dores musculares, Luiz Fernando, de 21 anos, deve voltar a ser lançado como titular pelo técnico Paulo Autuori. Luis Henrique, de 18 anos, é outro garoto que tentará furar o bloqueio intenso do Fortaleza.
O Tricolor do Pici, pressionado após dois resultados ruins, apostará na vivência do colombiano Quintero e de Paulão, zagueiro bastante rodado, para conter o ímpeto dos garotos do Glorioso. Cabe à equipe, capitaneada em campo pelo astro Honda, comprovar sua energia para sair do Castelão com os três pontos.

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