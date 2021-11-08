Beira-Rio 'inflamado' transformou o Gre-Nal 434 em evento de peso ainda maior

Crédito: Gre-Nal 434 teve o gol de Taison como decisivo para o confronto (Divulgação/Internacional

Para aqueles que ainda tem suas dúvidas em relação ao peso do torcedor na equação de uma partida de futebol, o clássico entre Internacional e Grêmio no último sábado (6) vencido por 1 a 0 pelo Colorado deu o tom de como essa parte do espetáculo pode dar um toque especial a partida.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSÉ fato que um confronto dessa magnitude sempre tem peso enorme. Estamos falando de duas potências nacionais que convivem na mesma cidade e que, comumente, se veem em situações opostas na temporada. Algo que potencializa o elemento rivalidade e, consequentemente, apura o desejo de superar o eterno adversário.

Porém, o que se viu nas arquibancadas do Beira-Rio no último sábado foi a tradução de que existia uma espécie de "sede especial" em vencer o Grêmio. Em, basicamente, colocar mais um buraco no barco cada vez mais afundado do rival que vê, no horizonte, a Série B do Brasileirão como a realidade de momento não apenas mais possível como também provável.

Este clima, aliás, indubitavelmente ficou transparente no apito final com os jogadores "abraçando" elementos como o caixão pintado de azul com a letra B, bandeiras nas cores vermelha e branca além de Yuri Alberto tocar o bombo de uma das torcidas organizadas do Inter. Uma celebração digna de título.

Os eventos deploráveis que se sucederam com a tentativa de violência de ambas as partes não merecem maior registro. Poderia este também ser colocado como um ponto "inflamado" pelo torcedor? Poderia se tentássemos achar justificativa para a violência, algo que, certamente, não cabe.